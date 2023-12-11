12 декабря — День Конституции РФ: 30 лет основному закону России

Каждый год 12 декабря в России отмечают праздник главного нормативно-правового акта страны — День Конституции. В 2023 году торжество выпадает на вторник. О том, как менялся этот документ на протяжении истории и зачем Конституцию отправляли в космос, читайте в материале «Известий».

День Конституции России в 2023 году — выходной или нет

Современный праздник в честь Конституции был установлен в 1994 году, на следующий год после принятия этого документа. До 2004 года он давал россиянам дополнительный выходной. Однако теперь торжество не считается нерабочим днем.

День Конституции России в 2023 году — история

Прообразом современной Конституции можно считать свод основных государственных законов Российской империи, принятый в 1906 году Николаем II. Документ состоял из 17 глав и 223 статей, в которых закреплялись принципы управления страной. В частности, он разделял власть между императором и двумя палатами парламента — Государственным советом и Государственной думой.

Однако первая настоящая Конституция была принята 10 июля 1918 года. Ее сменила в 1924 году Конституция СССР. В том же году был установлен и первый праздник в честь основного закона страны, его отмечали в первое воскресенье июля, а затем перенесли на 6 июля. Торжество просуществовало до принятия новой, «сталинской», Конституции в 1936 году.

Для каждого нового варианта этого документа создавали свой праздник. День «сталинской» Конституции отмечали 5 декабря, «брежневскую» Конституцию 1977 года чествовали 7 октября. Последний праздник был нерабочим днем и просуществовал до распада Советского Союза.

Современная Конституция Российской Федерации была принята по итогам всенародного референдума 12 декабря 1993 года. Документ разрабатывали больше трех лет, за это время было создано около 20 вариантов основного закона. Окончательная версия была утверждена на Конституционном совещании в июне 1993 года.

Конституция РФ установила в стране новый государственный строй — смешанную президентско-парламентскую республику. Она также закрепила разделение властей на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. Год спустя Основной закон получил свой праздник.

На сегодняшний день Конституция — это главный нормативно-правовой акт государства. Он действует во всех субъектах страны и имеет высшую юридическую силу. Таким образом, ни один региональный закон не может противоречить Конституции. В документе закреплены основные права и обязанности граждан, структура органов власти, форма государственного устройства страны, порядок назначения президента и другие важные правовые аспекты.

День Конституции России в 2023 году — традиции

В День Конституции по всей России пройдут различные патриотические и образовательные мероприятия, связанные с основным законом страны. Так, музеях проходят выставки и викторины по истории Конституции. Дети и взрослые могут проверить свои знания текста документа в интеллектуальных играх и опросах. Сотрудники библиотек организуют лекции и беседы.

Накануне праздника в российских школах пройдут внеклассные занятия из цикла «Разговоры о важном», посвященные Конституции РФ. Учащимся расскажут, какую роль этот документ играет в жизни государства. Кроме того, педагоги поговорят с детьми об основах конституционного строя, а также о правах и свободах гражданина.

День Конституции России в 2023 году — интересные факты

В честь праздника «Известия» подготовили подборку интересных фактов об основном законе России.

Экземпляры Конституции дважды отправляли в космос. Первый раз документ побывал на орбитальной станции «Мир» в 1999 году. Прислать его попросил один из космонавтов, Сергей Авдеев, так как во время полета он готовился к получению юридического образования. Второй раз Конституция оказалась в на борту МКС в 2005 году. Всего Основной закон России провел в космосе 329 дней.

В библиотеке администрации президента в Кремле хранится особый экземпляр Конституции. Его переплет сделан из кожи варана, окрашенной в красный цвет, а на обложке расположен накладной герб России из серебра. Этот экземпляр используется при инаугурации главы государства. С 1996 по 2000 год он был официальным символом власти.

В 2023 году Конституции России исполняется 30 лет. За последние 90 лет в стране было принято пять основных законов.

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