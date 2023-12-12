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Российский экипаж МКС поздравил россиян с Днем Конституции

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Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов
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Российский экипаж Международной космической станции (МКС) Николай Чуб, Олег Кононенко и Константин Борисов 12 декабря — в дату 30-летней годовщины главного закона России — поздравили сограждан с Днем Конституции.

«Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днем Конституции. Этот документ лежит в основе государственности нашей страны, и уважение к основному закону страны должно быть у всех, кто считает себя настоящим гражданином Российской Федерации», — сказал Кононенко.

Николай Чуб напомнил, что Конституция основана на глубоких исторических и правовых традициях. В России, где проживает множество национальностей и народностей, последователи различных религий и носители множества языков, Конституция является фундаментом, объединяющим наше культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое.

Продолжая идею поздравительной речи, Константин Борисов отметил, что следование конституционным принципам и нормам лежит в основе успешного развития России. Он подчеркнул, как важно передавать это уважение к закону подрастающему поколению, чтобы воспитывать молодежь в духе традиционных ценностей, заложенных в Конституции Российской Федерации, прививать гордость за свою страну и любовь к Родине. Тем самым мы сформируем основу для дальнейшего развития нашего государства, считает он.

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