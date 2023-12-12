Туск намерен потребовать мобилизации всего мира для помощи Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск 12 декабря заявил, что страна потребует полной мобилизации Запада для оказания помощи Украине. Он подчеркнул, что Варшава намерена занять лидерские позиции в Европе и стать сильной частью НАТО.

«Мы громко и решительно потребуем полной мобилизации свободного мира, западного мира, чтобы помочь Украине в этой <военной операции>», — цитирует Туска Reuters.

По его словам, Польша намерена стать лояльным союзником США. При этом Туск подчеркнул, что руководство страны не согласится ни на какие изменения договоров ЕС, если они поставят Польшу в невыгодное положение.

Ранее 12 декабря политолог Александр Асафов сообщил «Известиям», что Польшу и Украину, вероятно, ждет охлаждение отношений. По его мнению, теперь правящие элиты стоят перед сложным выбором — как выводить Польшу из политического кризиса, выполняя обещания своим избирателям.

До этого, 6 декабря, политолог Дмитрий Журавлев сообщил, что единственным юридическим союзником Украины является Польша, которая подписала со страной соответствующие соглашения, а у других государств Запада нет никаких обязательств перед Киевом. При этом, по словам Журавлева, поляки давно не выполняют союзное соглашение.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.