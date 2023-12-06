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Политолог назвал Польшу единственным союзником Украины

Политолог Журавлев: Польша является единственным союзником Украины
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Фото: TASS/Zuma
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Единственным юридическим союзником Украины является Польша, которая подписала со страной соответствующие соглашения. Другие государства Запада фактически не несут никаких обязательств. Об этом политолог Дмитрий Журавлев заявил в среду, 6 декабря.

Он отметил, что поляки давно не выполняют союзное соглашение.

«Формально Польша должна ввести войска на Запад Украины, она имеет право обеспечивать безопасность и правопорядок на этих территориях любыми средствами. Предполагается, что она также должна воевать, но в самом договоре это прямо не прописано», — сказал политолог в разговоре с Lenta.Ru.

По словам Журавлева, США можно было бы считать союзником Украины, если судить по объему поддержки. Но никаких официальных договоренностей и задекларированных обязательств у государств нет.

«Союзнические отношения накладывают обязательства, они никому не нужны. Прибалты говорят что-то о союзе, но никакого юридически значимого договора они не заключали. Много говорят и англичане, но тоже ничего не подписывали», — заключил политолог.

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Днем ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Германия не союзник Украине и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в события в рамках какого-либо альянса, передает НСН. Он отметил, что Германия занимает второе место по масштабам оказания помощи Киеву, передает RT.

Писториус «переобулся», заявила 6 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его заявление, сообщается на сайте kp.ru.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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