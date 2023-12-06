Политолог назвал Польшу единственным союзником Украины
Единственным юридическим союзником Украины является Польша, которая подписала со страной соответствующие соглашения. Другие государства Запада фактически не несут никаких обязательств. Об этом политолог Дмитрий Журавлев заявил в среду, 6 декабря.
Он отметил, что поляки давно не выполняют союзное соглашение.
«Формально Польша должна ввести войска на Запад Украины, она имеет право обеспечивать безопасность и правопорядок на этих территориях любыми средствами. Предполагается, что она также должна воевать, но в самом договоре это прямо не прописано», — сказал политолог в разговоре с Lenta.Ru.
По словам Журавлева, США можно было бы считать союзником Украины, если судить по объему поддержки. Но никаких официальных договоренностей и задекларированных обязательств у государств нет.
«Союзнические отношения накладывают обязательства, они никому не нужны. Прибалты говорят что-то о союзе, но никакого юридически значимого договора они не заключали. Много говорят и англичане, но тоже ничего не подписывали», — заключил политолог.
Днем ранее глава минобороны ФРГ Борис Писториус отметил, что Германия не союзник Украине и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в события в рамках какого-либо альянса, передает НСН. Он отметил, что Германия занимает второе место по масштабам оказания помощи Киеву, передает RT.
Писториус «переобулся», заявила 6 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя его заявление, сообщается на сайте kp.ru.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.