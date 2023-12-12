Во Внуково самолет с полосы взлета съехал в сугроб
В московском аэропорту Внуково самолет Як-40, который должен был лететь в Вологду, съехал с полосы взлета в сугроб, из-за чего рейс был отложен на шесть часов. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказал источник «Известий».
Технически самолет «Вологодского авиапредприятия» и все, кто находились на борту, не пострадали. Но некоторые пассажиры из-за потери времени решили не ждать рейс и ехать в пункт назначения автобусом или поездом.
Спустя несколько часов борт уже смог успешно вылететь из Москвы в назначенный пункт.
Ранее, 8 декабря, самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Минеральные Воды – Санкт-Петербург, вернулся обратно в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины пилота. На борту судна находились 105 пассажиров и шестеро членов экипажа.
Позже один из пассажиров рассказал, что самолет «почти взошел на эшелон и начал резко падать». По словам очевидца, у всех вылетели маски над головами, дети начали плакать, а женщины молиться.