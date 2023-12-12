Суд приговорил экс-главврача больницы «Матросской тишины» к 7 годам тюрьмы

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко к семи годам лишения свободы. Об этом 12 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Обвинение запрашивало для него девять лет колонии строгого режима.

Кравченко задержали 18 января 2022 года. По мнению следствия, он брал взятки за перевод заключенных из больницы следственного изолятора в палаты гражданской больницы.

Затем с Кравченко сняли обвинения во взяточничестве, однако следствие продолжило настаивать на том, что он нарушил должностные полномочия. Сам врач на протяжении следствия вину не признавал.

Кравченко было предъявлено обвинение в получении взяток и превышении должностных полномочий 19 января 2022 года. По версии следствия, он организовывал медицинские освидетельствования осужденных, по результатам которых принимались решения о наличии у них тяжелых заболеваний, что могло стать основанием для освобождения от наказания и содержания под стражей. Сообщалось, что таким образом наказания могли избежать 10 человек. Кравченко был задержан на рабочем месте.