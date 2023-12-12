Реклама
Прямой эфир
Мир
В США указали на важность защиты собственных границ вместо помощи Украине
Мир
В Турции остановили чемпионат страны по футболу из-за избиения судьи
Мир
Скандинавский авиаперевозчик SAS отказался от Nesquik в поддержку Украины
Политика
Песков заявил о высокой поддержке Путина россиянами
Политика
В Госдуме назвали маразмом призыв генштаба Чехии к запугиванию России
Мир
Песков заявил о раскачивании авторитета власти на Украине
Армия
Балицкий заявил о продвижении ВС РФ у Новопокровки
Мир
В Кремле заявили о наблюдении за встречей Байдена и Зеленского
Армия
Путин ратифицировал соглашение о создании учебно-боевых центров с Белоруссией
Общество
Песков анонсировал участие иностранных СМИ в прямой линии Путина
Политика
Политолог предрек похолодание в отношениях между Варшавой и Киевом при Туске
Мир
В Кремле выразили заинтересованность РФ в развитии отношений с Аргентиной
Политика
В Госдуме заявили об усталости Евросоюза от Украины
Недвижимость
Доля жилья в проектах бизнес-класса с небоскребами в Москве превысила 40%
Общество
В Красноярске возбудили дело после высадки детей из автобуса на мороз

Суд приговорил экс-главврача больницы «Матросской тишины» к 7 годам тюрьмы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» Александра Кравченко к семи годам лишения свободы. Об этом 12 декабря сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Обвинение запрашивало для него девять лет колонии строгого режима.

Кравченко задержали 18 января 2022 года. По мнению следствия, он брал взятки за перевод заключенных из больницы следственного изолятора в палаты гражданской больницы.

Затем с Кравченко сняли обвинения во взяточничестве, однако следствие продолжило настаивать на том, что он нарушил должностные полномочия. Сам врач на протяжении следствия вину не признавал.

Дела счет любят: еще четырех ростовских судей подозревают в коррупции
Чистки в системе правосудия региона идут с весны этого года, сообщили источники «Известий»

Кравченко было предъявлено обвинение в получении взяток и превышении должностных полномочий 19 января 2022 года. По версии следствия, он организовывал медицинские освидетельствования осужденных, по результатам которых принимались решения о наличии у них тяжелых заболеваний, что могло стать основанием для освобождения от наказания и содержания под стражей. Сообщалось, что таким образом наказания могли избежать 10 человек. Кравченко был задержан на рабочем месте.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023