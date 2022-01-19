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Главврачу «Матросской тишины» Кравченко предъявлено обвинение в получении взяток

Главврача «Матросской тишины» обвинили во взятках за фальсификацию диагнозов заключенных
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Главному врачу следственного изолятора «Матросская тишина» Александру Кравченко предъявлено обвинение в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 19 января, сообщили «РИА Новости» в СК РФ.

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По версии следствия, Кравченко организовывал медицинские освидетельствования осужденных, по результатам которых принимались решения о наличии у них тяжелых заболеваний, что могло стать основанием для освобождения от наказания и содержания под стражей.

Сообщается, что таким образом наказания могли избежать 10 человек. Кроме того, Кравченко направил в больницу ряд заключенных без соответствующих оснований, тем самым улучшив условия их содержания.

Главврача задержали во вторник поздно вечером на рабочем месте. Пока он задержан в качестве подозреваемого по статьям 290 УК («Получение взятки») и ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»).

В четверг следствие намерено просить суд об аресте Кравченко.

В понедельник 17 января уголовное дело о взятке возбудили в отношении начальницы местного отдела МВД на транспорте на Камчатке. Следствие установило, что 42-летняя женщина выдавала разрешение на незаконный провоз икры. В период с июня по сентябрь прошлого года она получила 74 тыс. рублей от двух мужчин 32 и 37 лет в обмен на бездействие.

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