Источник сообщил о задержании главврача больницы СИЗО «Матросская Тишина»

Правоохранители задержали главного врача больницы СИЗО «Матросская Тишина» в Москве Александра Кравченко. Об этом 19 января сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на источник.

По его данным, мужчину заподозрили в получении взятки. В настоящее время главврач находится в одном из столичных изоляторов временного содержания.

Официальные комментарии по данному вопросу пока не поступали.

В декабре суд признал виновным в получении взятки экс-замглавы исправительной колонии УФСИН по Воронежской области. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, штрафу в 162 тыс. рублей, а также запретил осужденному занимать должности в системе ФСИН на 2,5 года.

По данным следствия, в марте 2021 года замначальника колонии предложил представителю некой компании заключить договор на поставки металлолома, за что попросил 2 тыс. рублей за каждую тонну поставленного сырья. Мужчину задержали в Россоши с поличным, когда представитель компании передавал ему 54 тыс. рублей.