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Экс-замначальника колонии осудили за взятку в Воронежской области

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Бывший замначальника исправительной колонии УФСИН по Воронежской области признан виновным в получении взятки в значительном размере, сообщили в СУ СК. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, штрафу в 162 тыс. рублей, а также запретил осужденному занимать должности в системе ФСИН на 2,5 года.

В марте 2021 года замначальника колонии предложил представителю некой компании заключить договор поставки металлолома, за что попросил 2 тыс. рублей за каждую тонну поставленного лома. В итоге между сторонами был заключен соответствующий договор, в рамках исполнения которого с территории колонии было вывезено более 27 т лома. Подозреваемого задержали в Россоши с поличным, когда представитель компании передавал ему 54 тыс. рублей, передает ИА «Абирег».

В октябре Сыктывкарский городской суд признал виновным в получении взятки в размере 14 млн рублей бывшего министра внутренних дел по Республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова и приговорил его девяти годам колонии строгого режима. По версии следствия, в 2017 году Половников получил в качестве взятки 14 млн рублей от общей суммы в размере 25 млн рублей за оказание содействия в пресечении уголовного дела в отношении предпринимателя, которого обвиняли в мошенничестве, растрате и легализации преступных доходов. Половников в суде заявил о намерении обжаловать приговор.

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