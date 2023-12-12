Грузоподъемность главной ледовой переправы увеличили в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе увеличили грузоподъемность ледовой переправы Салехард – Лабытнанги. Выехать на лед теперь могут автомобили массой до 5 т.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, грузоподъемность для транспортных средств на гусеничном ходу достигает 10 т. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Переправа через реку Обь была открыта 1 декабря с изначальной грузоподъемностью 3,5 т. В конце ноября переправу обслуживали суда на воздушной подушке.

Ранее сообщалось, что на 12 декабря в Ханты-Мансийском автономном округе намечено открытие автозимника Белогорье – Луговской – Троица и ледовой переправы через реку Ендырскую.