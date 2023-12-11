Еще два автозимника откроют в ХМАО

В ХМАО со вторника, 12 декабря, начнет работать новый автозимник. Речь идет о дороге Белогорье – Луговской – Троица и ледовой переправе через реку Ендырская. Накануне в этом районе завершила свою работу приемочная комиссия.

Как уточняет ИА «Ура.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Стройкомплекс Югры», общая протяженность переправы и дороги составляет 20 км. По ней разрешат передвигаться автомобилям массой до 15 т.

Ранее начали эксплуатацию двух автозимников Ханты-Мансийск – Талинка – Белогорье и Былино – Зайцева речка. В ближайшее время запустят еще один автозимник Троица – Елизарово.

А в начале декабря был запущен первый в этом сезоне автозимник Ханты-Мансийск – Талинка до Белогорья.

Ранее сообщалось, что с 11 декабря в Якутии открыто движение по ледовой переправе Хатассы — Павловск через реку Лену. На автозимник могут выезжать транспортные средства массой до 3 т.