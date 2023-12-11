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Переправу Хатассы — Павловск через реку Лену открыли в Якутии

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С 11 декабря в Якутии открыто движение по ледовой переправе Хатассы — Павловск через реку Лену. На автозимник могут выезжать транспортные средства массой до 3 т.

По данным ИА SakhaNews, толщина льда на переправе между Якутском и Мегино-Кангаласским районом варьируется от 35 до 80 см. Инспекторы ГИМС проверили состояние льда на всем участке переправы,а также наличие вешек и знаков. Переправа получили официальное разрешение на эксплуатацию.

На текущий момент в республике работает 21 ледовая переправа. ИА YakutiaMedia уточняет, что толщина льда на реках Якутии в основном меньше нормы на 5-30 см. Наибольший прирост толщины льда в первой декаде декабря отмечен в районе села Саняхтат на реке Лене.

Ранее сообщалось, что в Корткеросском районе Республики Коми в декабре оборудуют ледовую переправу через реку Вычегду. Она расположится на месте снятого понтонного моста у поселка Подтыбок.

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