Ледовую переправу в Корткеросском районе Коми оборудуют до конца года

В Корткеросском районе Республики Коми в декабре планируют оборудовать ледовую переправу через реку Вычегду. Об этом сообщает региональное министерство строительства и ЖКХ.

Речь идет об Аныбской переправе у поселка Подтыбок на автодороге «подъезд к селу Носим от автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск». Сейчас управление автодорог республики готовит пакет документов для поиска подрядчика на устройство и содержание объекта.

Заключить контракт, ориентировочно, планируется 10 декабря. Как уточняет ИА «Комиинформ», переправу обустроят на месте понтонного моста, снятого в конце октября до прохождения шуги. Мост тогда развели и не стали устанавливать обратно.

Кроме того, минстрой сейчас рассматривает вопрос о принятии понтонного моста на Аныбской переправе в собственность региона. Это позволит эксплуатировать объект и в зимний период.