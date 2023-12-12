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Нарколог перечислил основные признаки употребления человеком наркотиков

Нарколог Денисенков: чрезмерная суетливость может быть признаком употребления ПАВ
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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Врач-психиатр, психотерапевт и нарколог Антон Денисенков 12 декабря в разговоре с «Известиями» перечислил основные признаки употребления человеком наркотиков.

Он отметил, что у головного мозга есть нейромедиаторы (эндорфины, анандамид, ацетилхолин, дофамин и пр.), которые активизируются при физической нагрузке, прослушивании музыки, прочтении захватывающих книг, общении с приятными людьми и т.д.

«Наркотические вещества стимулируют нейромедиаторную систему более агрессивно, причем они обходят собственные нейромедиаторы головного мозга и начинают стимулировать сами рецепторы, что в свою очередь способствует высвобождению тех самых нейромедиаторов. Но в отличие от естественных стимуляторов химические очень сильно истощают организм и кроме мгновенной эйфории приносят целую палитру расстройств вегетативной нервной системы», — рассказал Денисенков.

Расстройства эти, по его словам, проявляются следующими признаками — расширением или сужением зрачков до неестественных размеров; повышенной потливостью; бегающей челюстью; изменением в двигательных процессах (движения замедляются или ускоряются, становятся более резкими или обмякшими; речь становится тихой и затянутой либо, наоборот, ускоряется с возможным повышением голоса; в разговоре употребивший ПАВ (психоактивное вещество) человек может вести монолог, который невозможно перебить.

«В дальнейшем некоторые симптомы сохраняются, пока нейромедиаторная система приводит себя в порядок. Среди них суетливость или заторможенность; сложности с поддержанием зрительного контакта; мурашки по телу; трудности с концентрацией вниманием, запоминанием и т.д.», — добавил Денисенков.

При этом он обратил внимание, что эти симптомы могут наблюдаться и при других состояниях, которые не относятся к употреблению ПАВ. Точно определить, употреблял ли человек наркотические вещества, могут помочь специальные тесты.

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21 ноября председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников рассказал «Известиям» об опасности употребления мефедрона. По его словам, главная проблема в случае с мефедроном в том, что молодые люди считают его легким наркотиком и не боятся последствий. Но на самом деле это не так: вещество быстро вызывает у человека зависимость и начинает разрушать организм, заявил Лушников.

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