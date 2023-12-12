Нарколог перечислил основные признаки употребления человеком наркотиков

Врач-психиатр, психотерапевт и нарколог Антон Денисенков 12 декабря в разговоре с «Известиями» перечислил основные признаки употребления человеком наркотиков.

Он отметил, что у головного мозга есть нейромедиаторы (эндорфины, анандамид, ацетилхолин, дофамин и пр.), которые активизируются при физической нагрузке, прослушивании музыки, прочтении захватывающих книг, общении с приятными людьми и т.д.

«Наркотические вещества стимулируют нейромедиаторную систему более агрессивно, причем они обходят собственные нейромедиаторы головного мозга и начинают стимулировать сами рецепторы, что в свою очередь способствует высвобождению тех самых нейромедиаторов. Но в отличие от естественных стимуляторов химические очень сильно истощают организм и кроме мгновенной эйфории приносят целую палитру расстройств вегетативной нервной системы», — рассказал Денисенков.

Расстройства эти, по его словам, проявляются следующими признаками — расширением или сужением зрачков до неестественных размеров; повышенной потливостью; бегающей челюстью; изменением в двигательных процессах (движения замедляются или ускоряются, становятся более резкими или обмякшими; речь становится тихой и затянутой либо, наоборот, ускоряется с возможным повышением голоса; в разговоре употребивший ПАВ (психоактивное вещество) человек может вести монолог, который невозможно перебить.

«В дальнейшем некоторые симптомы сохраняются, пока нейромедиаторная система приводит себя в порядок. Среди них суетливость или заторможенность; сложности с поддержанием зрительного контакта; мурашки по телу; трудности с концентрацией вниманием, запоминанием и т.д.», — добавил Денисенков.

При этом он обратил внимание, что эти симптомы могут наблюдаться и при других состояниях, которые не относятся к употреблению ПАВ. Точно определить, употреблял ли человек наркотические вещества, могут помочь специальные тесты.

21 ноября председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников рассказал «Известиям» об опасности употребления мефедрона. По его словам, главная проблема в случае с мефедроном в том, что молодые люди считают его легким наркотиком и не боятся последствий. Но на самом деле это не так: вещество быстро вызывает у человека зависимость и начинает разрушать организм, заявил Лушников.