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16 декабря — День риелтора в России: история и традиции праздника

В третью субботу декабря в России отметят День риелтора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В России в третью субботу декабря отмечают День риелтора — праздник специалистов, которые выступают посредниками в сделках продажи, покупки, съема или раздела недвижимости. В подобных операциях очень важны точность и учет всех деталей вплоть до самых мелких, поэтому помощь риелторов незаменима для хорошего результата. В 2023 году торжество приходится на 16 декабря, а «Известия» освещают историю и традиции знаменательного дня.

День риелтора в России 2023 — когда отмечают

Дата праздника не установлена на официальном уровне, но с 1996 года День риелтора отмечают в третью субботу декабря по инициативе Московской профессиональной гильдии.

В 2008 году еще одно профессиональное сообщество, Национальный совет российской гильдии риелторов, предложило установить новую дату, 8 февраля, но этот праздник пока не получил широкого признания.

День риелтора в России 2023 — история

Первые риелторские фирмы в России возникли в начале 1990-х годов, когда на законодательном уровне было закреплено понятие частной собственности. Поначалу рынок риелторских услуг во многом был нелегальным, был тесно сопряжен с мошенничеством и не имел четкого регулирования. Однако в 1996 году стали появляться региональные риелторские гильдии и было введено обязательное условие на лицензирование деятельности специалиста по недвижимости.

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Сейчас это условие было отменено, однако Российская гильдия риелторов (РГР) ограничивает право называться риелтором для тех, кто не состоит в ее реестре.

День риелтора в России 2023 — традиции

В профессиональном сообществе праздник отмечается широко. Руководство риелторских организаций отмечает успехи лучших сотрудников, а также проводит торжественные мероприятия — концерты и корпоративы. Поздравления в адрес агентов по недвижимости зачастую звучат от официальных лиц.

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К празднику также приурочены съезды представителей риелторских компаний, конференции и семинары по повышению квалификации и обмену опытом.

День риелтора в России 2023 — как поздравить

В поздравлениях, как правило, отмечают внимательность, скрупулезность и тщательность виновников торжества в их работе и пользу, которую риелторы каждый день приносят обществу. Хорошим подарком для такого специалиста станет визитница, рамка для сертификата, ежедневник или портфель-кейс. Улыбку может вызвать настольная игра «Монополия» в стиле недвижимости или кружка с надписью «Риелтор».

1 декабря в России также отмечали праздник специалистов, осуществляющих работу с документами и сделками, — День юриста. «Известия» рассказали читателям, какие традиции сопровождают торжество.

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