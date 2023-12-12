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У российских дилеров произошло затоваривание китайскими автомобилями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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У российских дилеров накопилось 175 тыс. нераспроданных китайских автомобилей. Об этом 12 декабря сообщил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов на конференции консалтинговой компании «Автобосс» в Москве.

По его словам, за девять месяцев 2023 года в России было продано 406,5 тыс. машин китайских марок. При этом на заводах было собрано 153,4 тыс. машин, а завезено из Китая 428,5 тыс. авто.

«По 2022 году был дефицит, машин не хватало. Сейчас мы видим, что начиная практически с лета этого года уровень продаж стал меньше, чем суммарно поставки и производство. Это то, что накапливается на складах дистрибьюторов и дилеров», — рассказал Удалов.

В «Автостате» спрогнозировали, что после того, как продажи установились на уровне 110 тыс. машин в месяц, в дальнейшем они будут падать под влиянием роста ключевой ставки, снижения объемов кредитования и роста утильсбора.

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29 ноября «Известия» рассказали, что средний размер автокредита в октябре обновил исторический рекорд, увеличившись до 1,54 млн рублей. В первую очередь рост чека объясняется смещением спроса на автокредиты в пользу вторичного рынка. Судя по данным на сайтах крупных банков, автокредиты сейчас выдаются в диапазоне 11–25%.

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