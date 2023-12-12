В Нижегородской области произошел скандал из-за спиленной ели на семейном участке

В поселке Ардатов Нижегородской области бригада рабочих при помощи строительной техники спилила ель, которую посадил отец 80-летней местной жительницы около 60 лет назад на семейном земельном участке. Об этом 12 декабря рассказал «Известиям» глава администрации населенного пункта Георгий Жданкин.

«В сентябре этого года было предписание для уборки этой ели, находящейся на муниципальной земле, для обеспечения электробезопасности, так как провода соприкасались с ней», ― заявил чиновник.

Как отметил Жданкин, решение убрать ель оказалось крайне поспешным, отчего не удалось сохранить часть дерева из сентиментальных соображений. По словам чиновника, он не сразу узнал о произошедшем, не смог проконтролировать ситуацию, но уже принес извинения местной жительнице.

Также собеседник «Известий» рассказал, что пообещал пенсионерке в ближайшее время высадить целую аллею елей в другом, «более безопасном» месте.

По словам самой местной жительницы, ель посадил ее отец примерно 60 лет назад.

«Эту елочку посадил отец. Когда мы сюда переехали и немного освоились, то пытались ее как-то отгородить, чтобы люди не топтали. Это было в 1964 или в 1965 году», ― рассказала пенсионерка.

Ранее, 29 ноября, в городе Миньяре Челябинской области чиновники местной мэрии спилили елку с участка местной жительницы Елены Шалдиной. За несколько дней до этого Елена обнаружила семейную ель на главной площади города. По словам женщины, спиленное дерево удалось опознать благодаря его пушистости.

Впоследствии глава администрации Ашинского муниципального района Вадим Сергеев заявил, что в Миньяре посадят новые ели. Сергеев назвал произошедшее недоразумением.

Он сообщил, что при подборе новогодней ели были проанализированы документы, которые свидетельствовали о том, что участок сейчас не используется населением, никаких правоустанавливающих документов на бывшие садовые заброшенные участки не было. Глава администрации отметил, что в результате этого анализа приняли решение спилить эту ель.