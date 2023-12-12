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Американку Кейт Форбс избрали президентом МФКК

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Фото: REUTERS/Jane Barlow
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Американка Кейт Форбс избрана новым президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Об этом сказано на официальном сайте организации в понедельник, 11 декабря.

Как написано в статье, Форбс стала второй женщиной на этом посту.

«Ключевым направлением деятельности под ее руководством станет решение неотложных проблем изменения климата и миграции. Местные решения и расширение прав и возможностей сообщества находятся во главе ее повестки дня», — подчеркивается в материале.

Форбс работает в сети МФКК уже больше 40 лет. Она начала свой путь простым волонтером, но смогла побывать на должностях заместителя председателя Совета директоров Американского Красного Креста и председателя Национального совета волонтеров. В последние же годы женщина работала председателем Комиссии по аудиту в организации.

Подчеркивается, что она смогла сделать финансовый оборот в МФКК более прозрачным, а также внедрила контроль за распределением средств.

«Сейчас настало время опираться на наши фундаментальные принципы, чтобы выполнить нашу миссию и сделать сообщества сильнее», — подчеркнула Форбс в своей речи.

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Ранее, 5 декабря, в Москве состоялась стратегическая сессия «Общественный центр помощи — площадка для объединения усилий государственного и некоммерческого сектора». Партнерами проекта выступили Российский Красный Крест (РКК) и Ассоциация волонтерских центров. В рамках сессии были представлены разработки Общественных центров помощи, которые должны сделать помощь нуждающимся более доступной.

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