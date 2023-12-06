НКО и волонтеры спроектировали форматы будущих Общественных центров помощи

5 декабря, в День добровольца, в Москве состоялась стратегическая сессия «Общественный центр помощи — площадка для объединения усилий государственного и некоммерческого сектора». Пилотные проекты центров помощи появятся в следующем году в нескольких регионах страны. Они призваны объединить усилия государства и НКО для помощи нуждающимся. Дискуссия прошла в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, который стал частью масштабной Международной выставки-форума "Россия".

Представители третьего сектора приняли участие в стратегической сессии и внесли свои предложения по концепции Общественных центров помощи, которые в следующем году в пилотном режиме будут запущены в нескольких регионах России.

«Мы все знаем, что людей, которые нуждаются в помощи, в нашей стране огромное количество. Это разные категории, и, как правило, программа охватывает очень большое число людей. При этом, например, граждане без паспорта могут получить только ограниченный объем помощи, то есть ему могут зашить рану, но обрабатывать и восстанавливаться в дальнейшем человек бесплатно не сможет», — объяснила задачу заместитель исполнительного директора по программам Российского Красного Креста Олеся Назарова.

По ее словам, такой проект поможет улучшить взаимодействие между НКО и государственными центрами, а также сделает помощь более доступной для нуждающихся.

Партнеры проекта — Российский Красный Крест (РКК) и Ассоциация волонтерских центров — представили первый вариант модели будущих Общественных центров помощи. Концепция, которую организаторы ранее обсудили с профильными министерствами, выглядит следующим образом: человек, нуждающийся в помощи, обращается в Центр, затем заявка регистрируется в CRM-системе (например, через сервисы платформы ДОБРО.РФ). Далее информация поступает в РКК, где волонтеры определяют, куда ее направить: в региональное отделение Красного Креста, социально ориентированные НКО, «Добро.Центр» или в штаб #МЫВМЕСТЕ.

Впрочем, это не финальная модель будущих Общественных центров. Всех представителей НКО, кто хочет принять участие в создании концепции, авторы проекта приглашают к сотрудничеству.

«Платформа позволит объединить вас и увидеть тех, кому нужна помощь», — объяснила необходимость использования общей CRM-системы для Общественных центров заместитель председателя Совета Ассоциации волонтерских центров Алина Яшина.

Представители НКО, которые приняли участие в сессии, отметили: чтобы такие Общественные центры работали корректно, государство и региональные власти должны оказать дополнительную поддержку. В том числе упростить получение помещений, решить вопрос с дефицитом кадров в НКО. Эти проблемы, кстати, также скоро можно будет решить с помощью платформы ДОБРО.РФ.

«Многие проблемы, которые сегодня озвучивали коллеги, на самом деле отчасти может решить система платформы. У нас есть «Добро.Университет», благодаря которому волонтеры и сотрудники могут пройти обучение, «Добро.Навигатор» — реестр мер государственной поддержки социально ориетированных НКО, где организации могут узнать, какие виды помощи им доступны», — рассказал член Общественной палаты РФ, директор по продукту ДОБРО.РФ Матвей Масальцев.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ — главное событие в сфере добровольчества и социального лидерства. В 2023 году форум стал частью Международной выставки-форума «Россия» — масштабной площадки, на которой представлены главные достижения страны, технологические разработки и научные открытия, ключевые успехи в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах. Форум даст возможность связать все представленные достижения регионов, компаний и сообществ с вкладом в общий успех добровольческой сферы и общественного лидерства.