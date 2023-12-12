МВФ одобрил Украине очередной транш объемом $900 млн

Мировой валютный фонд (МВФ) принял решение предоставить Украине транш в размере $900 млн в рамках поддержки экономической стабильности страны. Об этом говорится на странице фонда в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) в понедельник, 11 декабря.

«Исполнительный совет МВФ завершил консультации с Украиной… и завершил второе обсуждение экономической программы, в рамках которой стране будет выделено около $900 млн в рамках текущего соглашения на сумму $15,6 млрд для поддержки экономической стабильности», — написано в сообщении.

Ранее, 7 декабря, директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак подчеркнула, что Украине потребуется внешнее финансирование на уровне $42 млрд в 2024 году. По ее словам, такая сумма требуется для поддержания фискальной и внешней стабильности.

До этого, 10 ноября, МВФ и Украина достигли предварительных договоренностей для получения страной очередного транша в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFF). Тогда же фонд сообщил о завершении обзора украинской экономики и успешном выполнении Киевом поставленных МВФ целей на конец сентября.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.