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The Sun узнала о двух актерах в роли Бонда в новом фильме об агенте 007

The Sun: два актера сыграют Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007
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Фото: Global Look Press/Amazon Studios
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В новом фильме об агенте британской разведывательной службы Mi6 Джеймсе Бонде будут сниматься два актера. Один из них сыграет агента в молодости, второй — в возрасте постарше, 9 декабря сообщила газета The Sun.

Сейчас идет подбор актеров на обе роли, и среди их главных претендентов номинированный на премию Гильдии киноактеров США «Оскар» — Поль Мескаль.

Предполагается, что 27-летний актер сыграет молодого шпиона. Следующий фильм станет 26-м в серии картин об агенте 007.

В апреле кастинг-директор Дебби Макуильямс, которая отвечает за подбор артистов для грядущего фильма об агенте 007, отмечала, что он должен выглядеть «как обычный парень, а не как Дуэйн Джонсон». По ее словам, главные критерии выбора актера на роль нового Бонда — актерское мастерство и физическая подготовка, отмечает «Газета.Ru».

Принцесса Анна в октябре 2022 года вручила британскому актеру Дэниэлу Крейгу рыцарский орден Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра, которым награждали его персонажа Джеймса Бонда. Ему присвоили степень кавалера ордена.

«Джеймсом Бондом должен быть мужчина»
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В сентябре 2021 года Крейг получил звание почетного командующего Королевским флотом Великобритании за роль Бонда. Актер назвал свое назначение на столь высокий пост большой честью.

Крейг сыграл агента английской разведки Джеймса Бонда в последних пяти фильмах по мотивам романов британского журналиста и писателя, офицера британской военной разведки Яна Флеминга: «Казино «Рояль»», «Квант милосердия», «007: Координаты Скайфолл», «007: Спектр» и «Не время умирать».

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