Актер Дэниэл Крейг получил рыцарский орден за заслуги в области кино и театра
Принцесса Анна вручила британскому актеру Дэниэлу Крейгу рыцарский Орден Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра, которым награждали его персонажа «агента 007» Джеймса Бонда. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил Букингемский дворец.
«Королевская принцесса [Анна] вручает Дэниэлу Крейгу Орден Святых Михаила и Георгия в знак признания его выдающегося вклада в области кино и театра — тот же орден, которого был удостоен его персонаж Джеймс Бонд», — говорится в сообщении дворца в Twitter.
Публикация также сопровождается надписью «мы ждали вас».
Актеру присвоили степень кавалера ордена.
В сентябре 2021 года Крейг получил звание почетного командующего Королевского флота Великобритании за роль Бонда. Актер назвал свое назначение на столь высокий пост большой честью.
Крейг сыграл агента английской разведки Джеймса Бонда в последних пяти фильмах по мотивам романов британского журналиста и писателя, офицера британской военной разведки Яна Флеминга: «Казино «Рояль»», «Квант милосердия», «007: Координаты Скайфолл», «007: Спектр» и «Не время умирать».