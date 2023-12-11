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Желание нардепов рады сложить полномочия сравнили с бегством с корабля

Перенджиев сравнил с бегством с корабля желание нардепов рады сложить полномочия
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Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
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Желание большого числа депутатов Верховной рады досрочно снять с себя полномочия может сигнализировать о понимании ими скорого падения режима президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в понедельник, 11 декабря, заявил «Известиям» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее в этот день лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что значительное число нардепов желает досрочно сложить с себя полномочия. При этом он подчеркнул, что депутаты обязаны «досидеть до конца», поэтому рада не будет голосовать за преждевременное лишение их мандата.

«Конечно, здесь так и хочется сказать — крысы бегут с корабля. Но я думаю, наверное, речь идет не об этом, а о том, что, скорее всего, есть какая-то информация у депутатов Верховной рады о том, что зреет», — прокомментировал Перенджиев слова Арахамии.

Эксперт напомнил, что Зеленский сам говорил о том, что на Украине может произойти еще один майдан. Однако, по мнению Перенджиева, речь в таком случае пойдет не просто о бунте, а о военном мятеже, организованном при участии западных структур.

В результате к власти на Украине придет военная хунта, которая сможет жестче распоряжаться ресурсами, в первую очередь человеческими. Другой причиной свержения Зеленского и его команды и установления военной диктатуры может стать борьба с разворовыванием передаваемых Западом денег и ресурсов.

«Вот они и пытаются спровоцировать военный мятеж и поставить украинского Пиночета <…> как раз для того, чтобы более эффективный был контроль за расходованием средств, которые идут от США, — финансовых, военно-технических и прочих», — отметил Перенджиев.

Он добавил, что при таком сценарии из украинских депутатов сделают козлов отпущения или мальчиков для битья и именно их обвинят в проблемах и неудачах киевского режима.

«Ну, как в свое время во всем был виноват [экс-президент Украины Виктор] Янукович — «он плохой, проворовался». А сейчас «проворовались» депутаты или Зеленский. Вот как, я думаю, всё должно выглядеть. Уже готов какой-то сценарий, и депутаты Верховной рады о нем догадываются», — рассказал эксперт.

В свою очередь, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД РФ Кирилл Коктыш, комментируя «Известиям» заявления Арахамии, заявил, что желание нардепов снять с себя полномочия говорит об их стремлении «пересидеть ситуацию», которая возникнет в случае отмены выборов президента на Украине в 2024 году. В частности, если в марте следующего года выборы не состоятся, то президентские полномочия по Конституции республики переходят к спикеру рады, напомнил политолог.

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Ранее в этот день директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин сообщил, что в СВР поступают данные о том, что высокопоставленные западные официальные лица всё чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. В число кандидатов на замену входят главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и мэр Киева Виталий Кличко.

19 ноября политолог Хакан Аксай заявил, что США и Евросоюз предпримут попытки различными способами сместить Зеленского, чтобы вызвать внутриполитический кризис в республике и приблизить победу РФ. Он считает, что без проведения президентских выборов на Украине западным странам удастся спровоцировать госпереворот, в результате которого лидером могут сделать Залужного.

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