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Житель Калининграда избил бывшую жену на глазах у ребенка

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Фото: соцсети
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В Калининграде местного жителя привлекли к административной ответственности за избиение бывшей жены в гимназии на глазах у ребенка. Об этом 11 декабря сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Кадры избиения появились в социальных сетях ранее в этот день. На них видно, что мужчина начинает тянуть сына к двери, когда за ними бежит мать мальчика. Он разворачивается и бьет женщину ногой в живот, отчего пострадавшая падает на пол.

«Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда установили факт применения мужчиной 1982 года рождения насилия в отношении супруги и составили в отношении него протокол об административном правонарушении», — сообщили в МВД по региону.

По информации ведомства, конфликт произошел 22 ноября в стенах учебного заведения на ул. Баграмяна. В ходе него злоумышленник несколько раз ударил женщину на глазах их общего ребенка — мальчика 2014 года рождения, который проживает с отцом.

Его мать в тот же день написала заявление в полицию. В данный момент административный протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои» поступил на рассмотрение в Ленинградский районный суде, уточнили в МВД.

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8 декабря Московский районный суд Калининграда приговорил отца, который избил 12-летнего сына за плохую учебу, к трем годам колонии. Отмечалось, что подсудимый признал вину и раскаялся, а также активно содействовал следствию и добровольно возместил потерпевшему 10 тыс. рублей в качестве морального вреда.

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