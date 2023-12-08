В Калининграде на три года осудили сломавшего плечо сыну отца

Московский районный суд Калининграда вынес приговор отцу, который избил сына за плохую учебу. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

«3 мая в квартире по Иванихиной подсудимый из-за плохо выполненного домашнего задания и непослушания 12-летнего сына нанес ему не менее шести ударов кулаками в область туловища и верхних конечностей, а также удары ногами в область нижних конечностей, отчего ребенок испытал сильную физическую боль и получил телесные повреждения, в том числе перелом плечевой кости», — говорится в сообщении.

Подсудимый признал вину и раскаялся, а также активно содействовал следствию и добровольно возместил потерпевшему 10 тыс. рублей в качестве морального вреда.

Суд признал мужчину виновным по п. «п» ч.1 ст. 63 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее, 25 октября, в Челябинской области автомобилист избил ребенка из-за того, что тот перебежал дорогу в неположенном месте. Мужчина ударил мальчика по лицу, после чего он упал на асфальт. Автолюбитель ударил школьника еще несколько раз, в том числе и ногой.