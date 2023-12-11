Как получить разрешение на проезд для негабаритного транспорта

Для движения по российским дорогам водителю негабаритного транспорта помимо прав необходимо иметь при себе специальное разрешение. Для чего нужен этот документ, как его получить и какое наказание предусмотрено за его отсутствие, рассказывают «Известия».

Для чего нужно разрешение для негабаритного транспорта

Грузовой транспорт принято подразделять на две категории — стандартный и негабаритный. Если первый не создает трудностей для других участников движения, то для «негабарита» часто требуются особые условия, так как из-за своего веса, размеров и низкой маневренности такой транспорт создает потенциальную опасность на дороге.

Согласно правилам перевозки грузов, к данной категории относятся спецтехника и транспортные средства, которые вместе с перевозимым грузом имеют длину более 12 м, ширину 2,5 м, высоту от 4 м и массу более 42 т. Как правило, последние предназначены для перевозки различных строительных и промышленных грузов, которые невозможно разместить в обычном кузове грузовика или фуре.

Чтобы снизить риск ДТП, водители негабаритного транспорта должны соблюдать ряд условий. В первую очередь иметь разрешение Росавтодора для перемещения по дорогам общего пользования по определенному маршруту. Если соблюдение ранее согласованного маршрута невозможно в силу каких-либо обстоятельств, перевозчик должен получить новое разрешение. При его отсутствии, а также при нарушении правил перевозки сотрудники ГИБДД имеют все полномочия оформить протокол и выставить штраф.

Как получить разрешение для негабаритного транспорта

Подать заявление и получить специальное разрешение можно только в электронном формате через Росавтодор. Перед подачей запроса стоит убедиться, что транспортное средство (ТС) числится в Единой региональной навигационно-информационной системе (РНИС).

Оформить заявление онлайн можно двумя способами — в «Личном кабинете перевозчика» или через портал «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи. В обоих случаях документы будут переданы в федеральное дорожное агентство. Помимо заявления понадобятся:

паспорт заявителя,

копия паспорта или свидетельства о регистрации ТС,

копия схемы ТС с изображением размещения груза (при его наличии),

сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза,

сведения о сроках выполнения поездки,

данные о маршруте движения.

Также необходимо будет предоставить выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) — для индивидуальных предпринимателей, или Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) — для организаций.

Кроме того, владельцам тяжеловесных грузовиков нужно будет оплатить госпошлину и внести плату за возмещение вреда, причиняемого дорогам. Однако если груз без проблем можно разделить и перевезти частями без превышений нагрузки на дорожное покрытие и прочие коммуникации, то в разрешении могут отказать.

Сроки оформления разрешения для негабаритного транспорта

При предоставлении полного пакета документов спецразрешение выдадут через 7–9 дней. Когда маршрут предполагает движение только по дорогам федерального значения, сроки могут сократиться до четырех рабочих дней. Если маршрут необходимо согласовать с ГИБДД, то разрешение выдадут максимум через две недели после регистрации заявления.

Документ предоставляется в электронной форме на срок действия до трех месяцев и ограничением по количеству поездок от 1 до 10. Его необходимо распечатать и взять с собой в дорогу.

Начиная со следующего года за счет оптимизации процедуры разрешения будут выдавать еще быстрее. Сроки выдачи таких документов сократятся до трех часов. При этом система сама сформирует варианты проезда и предложит их перевозчику на выбор. Она же автоматически рассчитает плату, которую необходимо внести в счет возмещения вреда дорогам. Изменения вступят в силу 1 марта 2024 года.

Штраф за отсутствие разрешения для негабаритного транспорта

Если инспектор выявит отсутствие разрешения, а также превышение габаритов или нагрузки на оси, штраф заплатят и водитель, и предприятие-перевозчик, и руководитель организации, ответственный за перевозку.

Для водителя штраф составит от 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Для должностного лица — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для организации — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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