Глава «Грузавтотранса» оценил влияние закрытия финских КПП на грузоперевозки

Закрытие Финляндией большинства пограничных переходов не окажет заметного влияния на грузоперевозки, так как участники рынка уже перенастроились на другие направления. Об этом 24 ноября рассказал «Известиям» президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

«Сегодня уже никакого товарооборота между странами не идет. Конечно, это проблема для перевозчиков, которые ездили в этом направлении. Там были небольшие потоки, потому что за полтора года санкционных ограничений глобального товарооборота не стало. Перевозчики перенастроились на другие логистические потоки: юго-восток, Азия, Турция, Иран, Казахстан, Китай или же на внутренний рынок. Перевозчикам, которые работали здесь, какое-то время придется потратить на то, чтобы найти новые маршруты, но я не вижу глобальной проблемы».

По его словам, хуже будет ситуация для бизнеса, который настроил свою логистику через Финляндию. Теперь ее придется перенастраивать через открытые страны, такие как Эстония, Латвия, Литва и другие.

«Они оставили один пропускной пункт на севере Финляндии, до которого тысяча километров, но он неактуален. Просто экономика уже не будет биться. Вряд ли кто-то будет использовать этот маршрут. Его в большей степени смогут использовать те граждане, у которых есть потребности приехать в Финляндию родственников посетить или в другую страну перелететь. Это будет дороже, и грузопоток, я думаю, туда не пойдет».

Он отметил, что проблемой стало прекращение автобусного сообщения, так как для перевозчиков альтернатив на внутреннем рынке мало, в то время как грузовое сообщение сможет перестроиться.

Всего на границе РФ и Финляндии расположено восемь пропускных пунктов. В последние дни власти Финляндии объявили о закрытии семи из них, оставив работать только КПП «Райа-Йоосеппи» на границе с Мурманской областью. В правительстве Финляндии проинформировали, что закрытие будет действовать месяц.

20 ноября в МИД РФ сообщили, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантере в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

Позднее, 23 ноября, финский министр внутренних дел Мари Рантанен объявила, что страна закроет последний работающий КПП, если Россия продолжит «перевозить мигрантов к границе или в близлежащие районы». Премьер-министр республики Петтери Орпо добавил, что если закрытие погранпереходов окажется неэффективным, Хельсинки пойдет на дополнительные меры.