Спрос за предложение: самозанятых хотят наказывать за обман потребителей

Самозанятых привлекут к ответственности за обман потребителей — на них хотят распространить всё действующее регулирование по закону «О защите прав потребителей» . Общественники предложили Роспотребнадзору рассмотреть такую меру, узнали «Известия». Многочисленные жалобы, в частности, поступают на частные сервисы по починке техники . Например, они заменяют качественные детали бывшими в употреблении, назначают разные цены на этапе обращения и после диагностики продукции и так далее.

Слишком самостоятельные

Союз потребителей России предложил Роспотребнадзору решить вопрос с ответственностью самозанятых перед покупателями . А именно — включить услуги этих работников в закон «О защите прав потребителей» (ЗОЗПП), что позволит их наказывать в судебном порядке за обман людей . Для этого служба должна обратиться в правительство с такой инициативой, уверены в союзе. Это следует из письма председателя организации Петра Шелища в Роспотребнадзор. «Известия» ознакомились с документом.

В обращении общественники пишут, что ситуация с ремонтом технически сложных товаров — гаджетов, компьютеров, ноутбуков и другой продукции — в последнее время осложнилась . Так, только в Московском обществе защиты потребителей жалобы по этому поводу составляют до половины всех обращений : люди часто сталкиваются со злоупотреблением доверием. Причем это характерно не только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и для самозанятых, которые публикуют свои предложения на сайтах-агрегаторах .

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На практике это call-центр, который собирает заявки потребителей и передает их частным мастерам. Реальный исполнитель, как правило, остается анонимным и недоступным для предъявления претензии, а сам call-центр не отвечает перед потребителем за результат услуги, поскольку не связан с ним договором , подчеркивается в письме Роспотребнадзора.

В документе описывается такая типичная схема: потребителю при приеме заказа или при первой диагностике техники объявляют невысокую стоимость ремонта . После этого гаджет забирают на углубленную проверку, которую проводят без потребителя. Позже по телефону человеку сообщают, что найдены новые неисправности, а цена ремонта выросла в разы . Люди вынуждены соглашаться на оплату. Конкретно в этом случае речь идет о предоставлении недобросовестной информации .

— В течение ремонта либо при отказе от него такие специалисты могут заменять качественные детали бывшими в употреблении . Клиенты всё равно ничего не смогут доказать. Обращаться, например, в органы внутренних дел бесполезно : если и найдут исполнителя услуги, то никто уже не сможет установить, в каком состоянии товар сдавали в ремонт , — сказал «Известиям» глава Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

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В этом случае следует говорить об обмане потребителя. Теоретически его можно доказать в перспективе, если пометить все детали в технике, а затем сделать еще один, «контрольный» ремонт , отметил он.

Ситуацию усугубили санкции, из-за которых часть официальных сервисных центров закрылась, а на рынке возник дефицит качественных запчастей, сыграл свою роль и мораторий на проверки , отметил эксперт. По его мнению, включение самозанятых в закон о защите прав потребителей поможет изменить ситуацию: даже угроза ответственности (речь идет об административных наказаниях по КоАП) может сыграть свою роль . Более того, организация считает необходимым вернуть в УК статью «Обман потребителей».

Взять в оборот

Граждане, которые не зарегистрированы как ИП, но продают товары и услуги, так называемые самозанятые, пока не являются контролируемыми лицами , уточнили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Они действительно не названы в законе о защите прав потребителей в качестве контрагентов. Но вопрос о включении самозанятых в понятийный аппарат ЗОЗПП рассматривают и обсуждают давно , отметили изданию в службе.

— Однако его решение требует системного подхода, учитывая тот факт, что правовой основой их деятельности служит законодательство о налогах и сборах , — отметили там.

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«Известия» обратились в Минфин с запросом его позиции.

Впрочем, в некоторых случаях к самозанятым всё же можно применить профильный закон , добавили в Роспотребнадзоре. Правда, такое право придется отстоять в суде. В частности, это допустил пленум Верховного суда РФ в 2012 году своим постановлением .

Сложившаяся ситуация с самозанятыми только способствует их злоупотреблению правами покупателей , считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Дуванов. Например, люди не могут компенсировать моральный вред, получать неустойки в повышенном размере, требовать судебного штрафа за несоблюдение требований и так далее. Это особенно актуально, когда отношения с потребителем не оформляют письменным договором , добавил он.

Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов уверен: поскольку самозанятые осуществляют предпринимательскую деятельность при продаже своих товаров и услуг потребителям, было бы логично включить их в сферу действия профильного закона . Это упростит гражданам процесс защиты своих прав, в том числе в судебном порядке, отметил он.

Фото: Global Look Press/minpromtorg_rus