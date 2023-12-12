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Спрос за предложение: самозанятых хотят наказывать за обман потребителей

Почему планируют ввести такую норму и как она изменит ситуацию для граждан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Самозанятых привлекут к ответственности за обман потребителей — на них хотят распространить всё действующее регулирование по закону «О защите прав потребителей». Общественники предложили Роспотребнадзору рассмотреть такую меру, узнали «Известия». Многочисленные жалобы, в частности, поступают на частные сервисы по починке техники. Например, они заменяют качественные детали бывшими в употреблении, назначают разные цены на этапе обращения и после диагностики продукции и так далее.

Слишком самостоятельные

Союз потребителей России предложил Роспотребнадзору решить вопрос с ответственностью самозанятых перед покупателями. А именно — включить услуги этих работников в закон «О защите прав потребителей» (ЗОЗПП), что позволит их наказывать в судебном порядке за обман людей. Для этого служба должна обратиться в правительство с такой инициативой, уверены в союзе. Это следует из письма председателя организации Петра Шелища в Роспотребнадзор. «Известия» ознакомились с документом.

В обращении общественники пишут, что ситуация с ремонтом технически сложных товаров — гаджетов, компьютеров, ноутбуков и другой продукции — в последнее время осложнилась. Так, только в Московском обществе защиты потребителей жалобы по этому поводу составляют до половины всех обращений: люди часто сталкиваются со злоупотреблением доверием. Причем это характерно не только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и для самозанятых, которые публикуют свои предложения на сайтах-агрегаторах.

ремонт телефона
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

На практике это call-центр, который собирает заявки потребителей и передает их частным мастерам. Реальный исполнитель, как правило, остается анонимным и недоступным для предъявления претензии, а сам call-центр не отвечает перед потребителем за результат услуги, поскольку не связан с ним договором, подчеркивается в письме Роспотребнадзора.

В документе описывается такая типичная схема: потребителю при приеме заказа или при первой диагностике техники объявляют невысокую стоимость ремонта. После этого гаджет забирают на углубленную проверку, которую проводят без потребителя. Позже по телефону человеку сообщают, что найдены новые неисправности, а цена ремонта выросла в разы. Люди вынуждены соглашаться на оплату. Конкретно в этом случае речь идет о предоставлении недобросовестной информации.

— В течение ремонта либо при отказе от него такие специалисты могут заменять качественные детали бывшими в употреблении. Клиенты всё равно ничего не смогут доказать. Обращаться, например, в органы внутренних дел бесполезно: если и найдут исполнителя услуги, то никто уже не сможет установить, в каком состоянии товар сдавали в ремонт, — сказал «Известиям» глава Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В этом случае следует говорить об обмане потребителя. Теоретически его можно доказать в перспективе, если пометить все детали в технике, а затем сделать еще один, «контрольный» ремонт, отметил он.

Ситуацию усугубили санкции, из-за которых часть официальных сервисных центров закрылась, а на рынке возник дефицит качественных запчастей, сыграл свою роль и мораторий на проверки, отметил эксперт. По его мнению, включение самозанятых в закон о защите прав потребителей поможет изменить ситуацию: даже угроза ответственности (речь идет об административных наказаниях по КоАП) может сыграть свою роль. Более того, организация считает необходимым вернуть в УК статью «Обман потребителей».

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Взять в оборот

Граждане, которые не зарегистрированы как ИП, но продают товары и услуги, так называемые самозанятые, пока не являются контролируемыми лицами, уточнили «Известиям» в Роспотребнадзоре. Они действительно не названы в законе о защите прав потребителей в качестве контрагентов. Но вопрос о включении самозанятых в понятийный аппарат ЗОЗПП рассматривают и обсуждают давно, отметили изданию в службе.

— Однако его решение требует системного подхода, учитывая тот факт, что правовой основой их деятельности служит законодательство о налогах и сборах, — отметили там.

ремонт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Известия» обратились в Минфин с запросом его позиции.

Впрочем, в некоторых случаях к самозанятым всё же можно применить профильный закон, добавили в Роспотребнадзоре. Правда, такое право придется отстоять в суде. В частности, это допустил пленум Верховного суда РФ в 2012 году своим постановлением.

Сложившаяся ситуация с самозанятыми только способствует их злоупотреблению правами покупателей, считает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Дуванов. Например, люди не могут компенсировать моральный вред, получать неустойки в повышенном размере, требовать судебного штрафа за несоблюдение требований и так далее. Это особенно актуально, когда отношения с потребителем не оформляют письменным договором, добавил он.

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Глава Общественной потребительской инициативы Олег Павлов уверен: поскольку самозанятые осуществляют предпринимательскую деятельность при продаже своих товаров и услуг потребителям, было бы логично включить их в сферу действия профильного закона. Это упростит гражданам процесс защиты своих прав, в том числе в судебном порядке, отметил он.

кодекс
Фото: Global Look Press/minpromtorg_rus

Для защиты прав потребителей не должно быть разницы, кто именно оказал услугу или продал товар: сотрудник ООО, ИП или самозанятый, согласен член генсовета «Деловой России», президент Zenden Андрей Павлов. Все одинаково должны нести ответственность за качество товара или сервиса, за достоверность информации, рекламы. Тем более сегодня более 9 млн самозанятых, их число постоянно растет, а значит, конфликты и споры могут возникать всё чаще, добавил он.

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