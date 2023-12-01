Развод от «мужа»: мошенники стали маскироваться под мастеров по ремонту

Россиян стали массово обманывать с услугой «муж на час». Мошенники на сайтах предлагают приобрести те или иные материалы заранее, затем просят перевести оплату за них на карту и исчезают . Об этом «Известиям» сообщили в крупных банках. Схема стала массовой в ноябре. Сервисы частных услуг — новый канал, которым стали пользоваться социальные инженеры. В «Профи» сказали, что борются с мошенниками: требуют у мастеров документы при регистрации, а недобросовестных пользователей отключают от платформы. Как не попасться на новую уловку — в материале «Известий» .

Как работает схема обмана на сервисах частных услуг

Злоумышленники стали использовать сервисы частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи», для массового обмана граждан . Когда потенциальная жертва реагирует на размещенное объявление о готовности провести ремонт и пишет в чат, мошенник переводит общение в популярные мессенджеры , рассказал «Известиям» старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. В личных сообщениях лжемастер уточняет детали предстоящей работы, просит выслать фотографии, а также договаривается о дате выезда .

— В назначенный день мошенник сообщает о необходимости предварительно купить новые детали или нужные инструменты для качественного ремонта. Для этого жертву просят перевести задаток и направляют ему фишинговую ссылку на оплату . Однако сразу после получения денег владелец объявления перестает отвечать на сообщения, — уточнил Никита Чугунов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его словам, обычно пользователям кажется, что траты на материалы небольшие, а терять лишнее время на покупки в магазинах не хочется . Даже несмотря на небольшой средний чек, общая выручка злоумышленников может оказаться значительной.

На рынке известен такой сценарий мошенничества , сказал начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков. Впрочем, клиенты кредитной организации с ним не сталкивались. Преступники постоянно меняют тактику, в том числе используя различные легитимные сервисы поиска специалистов , говорят и в Росбанке. Появление схемы также подтвердили «Известиям» в RTM Group и Zecurion.

Недобросовестные частные мастера и раньше обманывали россиян — например, некачественно выполняли свою работу или требовали за нее повышенную стоимость . Однако с развитием интернет-платформ и мессенджеров мошенники нашли новые сценарии выманивания денег и могут сделать их массовыми, отметил руководитель сервиса аналитики и оценки цифровых угроз ETHIC компании Infosecurity a Softline company Константин Мельников.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

— Теперь злоумышленники используют платформы частных услуг для привлечения доверия потенциальных клиентов. Общаясь через мессенджеры, они убеждают клиентов внести предоплату или оплатить комплектующие, после чего исчезают без выполнения работы и возврата средств , — сказал Константин Мельников.

В ВТБ добавили, что массово обращения клиентов по этой схеме обмана стали поступать в последний месяц.

В «Профи» заявили «Известиям», что знают о разных видах мошенничеств и занимаются защитой пользователей . При некоторых видах работ в интерфейсе сервиса появляется рекомендация не переводить деньги до того, как услуга не будет выполнена , подчеркнули в компании.

Там уточнили: перед регистрацией сервис просит специалистов предоставить паспорт и иногда дипломы об образовании, а потом проверяет их подлинность . Кроме того, антифрод-отдел отключает недобросовестных пользователей , добавили в «Профи». «Известия» также направили запрос в «Яндекс Услуги».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Почему мошенники переключились на сервисы частных услуг

Мошенники ищут новые каналы взаимодействия с гражданами после того, как старые перестают вызывать доверие . Например, они активно используют площадки частных объявлений, такие как «Авито» . В ноябре «Известия» писали, что злоумышленники стали звонить россиянам через такие платформы, когда там появился такой функционал.

— Площадки частных услуг стали новым каналом обмана, поскольку тот же «Авито» внедрил меры по проверке продавцов . Это если не свело схемы на нет, то как минимум сделало их малоприбыльными. Площадки для «мастеров» такими мерами пока не обросли, поэтому изобилуют фейковыми аккаунтами, от которых вполне можно ожидать прямого мошенничества, — пояснил директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский.

Для обмана может использоваться и «прокачанный» аккаунт, с давним сроком регистрации, высоким рейтингом и хорошими отзывами , знает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Их злоумышленники могут развивать специально или угонять у добросовестных подрядчиков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Впрочем, по словам Федора Музалевского, переводить предоплату россияне не очень торопятся, особенно по сравнению с перечислением денег на «безопасный» счет. Да и суммы фигурируют гораздо меньше — обычно до 100 тыс. рублей, в то время как банковским мошенникам достаются все сбережения и даже кредитные средства.

Чтобы не попасться на уловку, общая рекомендация перед выбором специалиста — внимательно ознакомиться с его рейтингом на сервисе и отзывами других пользователей о выполнении предыдущих заказов, в том числе в интернете , напомнили в Росбанке.