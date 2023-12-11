Суд отказал в заочном аресте основателя «Тануки» Орлова

Тверской суд Москвы рассмотрел и отклонил ходатайство о заочном аресте основателя сети ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова по делу о махинациях. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Александр Орлов не скрывается от следствия и суда и готов в любое время приехать в Россию, за границей он находится по причине ведения бизнеса», — заявил адвокат Орлова Владимир Подолин.

Также он рассказал, что его подзащитный узнал о своем статусе обвиняемого из средств массовой информации. Судебное заседание прошло без явки бизнесмена.

Также адвокат заявил, что ущерб по делу составляет 20 млн рублей и уже погашен.

20 ноября МВД России потребовало заочно арестовать Орлова. Его обвинили в причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой лиц путем обмана или злоупотребления доверием. «Газета.Ru» сообщала о том, что Орлов был объявлен в международный розыск.

О том, что Александр Орлов был объявлен в федеральный розыск, стало известно 16 ноября. К тому моменту он продал свои активы и покинул Россию.