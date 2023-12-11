Адвокат сообщил о погашении основателем «Тануки» ущерба в 20 млн рублей

Основатель сети «Тануки» Александр Орлов полностью погасил ущерб в размере 20 млн рублей. Информацию в понедельник, 11 декабря, в беседе с «Известиями» подтвердил адвокат бизнесмена Владимир Подолин.

«Конечно, всё правда», — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли его доверитель возместил ущерб.

Ранее, 20 ноября, МВД России потребовало заочно арестовать Орлова в рамках расследования уголовного дела. Его обвинили в причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой лиц путем обмана или злоупотребления доверием. Ходатайство об аресте поступило в Тверской суд Москвы.

Орлов, находящийся в федеральном розыске, был также объявлен в международный розыск, отмечает «Газета.Ru».

О том, что мужчина объявлен в федеральный розыск, в МВД сообщили 16 ноября. К тому времени бизнесмен продал все свои бизнес-активы в России и покинул страну.