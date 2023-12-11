Реклама
Прямой эфир

Адвокат сообщил о погашении основателем «Тануки» ущерба в 20 млн рублей

Адвокат: основатель «Тануки» Орлов погасил ущерб в 20 млн рублей
0
Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель сети «Тануки» Александр Орлов полностью погасил ущерб в размере 20 млн рублей. Информацию в понедельник, 11 декабря, в беседе с «Известиями» подтвердил адвокат бизнесмена Владимир Подолин.

«Конечно, всё правда», — сказал он, отвечая на вопрос, действительно ли его доверитель возместил ущерб.

Ранее, 20 ноября, МВД России потребовало заочно арестовать Орлова в рамках расследования уголовного дела. Его обвинили в причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой лиц путем обмана или злоупотребления доверием. Ходатайство об аресте поступило в Тверской суд Москвы.

Орлов, находящийся в федеральном розыске, был также объявлен в международный розыск, отмечает «Газета.Ru».

О том, что мужчина объявлен в федеральный розыск, в МВД сообщили 16 ноября. К тому времени бизнесмен продал все свои бизнес-активы в России и покинул страну.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023