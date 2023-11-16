Основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова объявили в розыск

Основатель ресторанных сетей «Тануки» и «Ерш» Александр Орлов объявлен в федеральный розыск. Карточка с его именем появилась в базе МВД России 16 ноября.

В ведомстве не уточнили, по какой статье УК РФ ведется розыск.

Орлов продал свои бизнес-активы в России и покинул страну. В настоящее время он проводит образовательные курсы для предпринимателей.

Ранее, 14 ноября, МВД России объявило в розыск владельца Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова.