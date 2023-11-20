МВД потребовало заочно арестовать основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Орлова

Министерство внутренних дел России требует заочно арестовать ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщили в понедельник, 20 ноября, в пресс-службе Тверского суда Москвы.

Мужчину обвиняют по статье Уголовного Кодекса (УК) РФ о причинении особо крупного имущественного ущерба организованной группой лиц путем обмана или злоупотребления доверием. По ней мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

«В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Орлова Александра Михайловича», — приводит ТАСС слова представительницы суда.

Она также сообщила, что обвиняемый, находящийся в федеральном розыске, теперь также объявлен в международный розыск, дополняет «Газета.Ru».

В настоящее время Орлов находится за границей.

О том, что Орлов объявлен в федеральный розыск в МВД сообщили 16 ноября. Тогда же стало известно, что ресторатор продал все свои бизнес-активы в России, покинул страну и занялся проведением образовательных курсов для предпринимателей.