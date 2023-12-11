Новый пророссийский союз может сформироваться в Европе, лояльность к Москве проявляют Венгрия, Словакия, Австрия и Нидерланды. Как пишет немецкий журнал Spiegel, внутренние проблемы, в том числе инфляция и проблемы с мигрантами, заставляют эти государства отвернуться от Украины.

Так, Будапешт c начала конфликта отказался от поставок вооружений Киеву и блокирует финансовую помощь со стороны ЕС. Ожидается, что Словакия может присоединиться к оружейному эмбарго в отношении Украины. Так, в октябре экс-премьер страны Роберт Фицо заявлял, что в случае его победы на выборах Украина не получит не одного боеприпаса. В том же месяце политика переизбрали, а значит, Киев лишился военной поддержки со стороны Братиславы.

Как показывают опросы, поддержка НАТО в Словакии упала до самого низкого уровня среди всех стран ЕС, в то же время каждый второй респондент считает США «угрозой безопасности».

В Австрии лидер одной из самых популярных политических партий Герберт Кикль (Австрийская партия свободы) обещает в случае победы на выборах в 2024 году отказаться от санкционной войны с Россией. Также политик обещает инициировать проведение мирных переговоров по Украине.

Издание напоминает, что фракция депутатов Партии свободы Австрии ушла с пленарного заседания в марте перед выступлением президента Украины Владимира Зеленского. Ведущие члены политсилы несколько раз посещали Крым в 2014 году в качестве наблюдателей и подтверждали, что референдум прошел без нарушений.

В Нидерландах представители партии Герта Вилдерса, который выиграл выборы и имеет шанс возглавить правительство страны, уже заявили о незаинтересованности страны в конфликте с Россией.

Ранее, 8 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что цивилизационные различия России и Европы не должны вести к отказу от взаимодействия, Брюссель в сложившейся ситуации должен искать путь выстраивания отношений с Москвой. Он отметил, что последовательно выступает за сотрудничество с Россией.

До этого, 3 декабря, британское издание The Economist сообщило, что Орбан и Вилдерс могут урезать или вовсе прекратить финансирование Украины, а также лишить Киев возможности стать членом ЕС.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время в западных странах всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.