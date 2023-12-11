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В Германии заявили об успешном применении российского оружия против ВСУ

Welt: ВС РФ успешно применяют «Калибры» и «Искандеры» против ВСУ
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) России успешно применяют крылатые ракеты «Калибр» и ракетные комплексы «Искандер» против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.

Он отметил, что целью российских военных является военная инфраструктура и скопление войск на Украине.

По словам Ваннера, Украина потеряла инициативу на многих участках фронта. Он подчеркнул, что ВСУ могут попытаться расширить свои десантные операции на восточном берегу реки Днепр на юг, где также позиции удерживают российские войска.

«Мы видим, что русские оказывают колоссальное давление, и оно будет только расти <...> На многих участках фронта ситуация для Украины выглядит не очень хорошо», — подытожил Ваннер 8 декабря.

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Ранее, 12 мая сообщалось, что с начала спецоперации по защите Донбасса Черноморский флот нанес удары ракетами морского базирования «Калибр» по более чем 180 критически важным объектам ВСУ. Вице-адмирал Вмктор Соколов пояснил, что основными целями были радиолокационные станции систем противовоздушной обороны, пункты временной дислокации украинских военных, склады ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов, нефтебазы, авиабазы и железнодорожные станции.

Ракета «Калибр» благодаря крыльям может менять траекторию полета и лавировать, это позволяет ей приближаться к цели с любого неожиданного для противника направления.

Ракетный комплекс «Искандер» может работать в составе разведывательно-ударного комплекса, получая информацию о целях в режиме реального времени и поражая их в течение считаных минут после обнаружения разведкой. Цифровые системы передачи информации о целях и компьютерная подготовка полетных заданий максимально сокращают время подготовки ракетного удара. Баллистические ракеты комплекса имеют дальность действия до 480 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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