Черноморский флот нанес более 180 ударов из «Калибров» по объектам ВСУ

С начала спецоперации Черноморский флот (ЧФ) нанес более 180 ударов ракетами морского базирования «Калибр» по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 мая рассказал командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов в интервью газете «Красная звезда».

Он напомнил, что командование украинских Военно-морских сил (ВМС) в Мариуполе и Бердянске было вынуждено отказаться от открытого противостояния на море. По словам командующего, достичь таких результатов получилось благодаря широкому применению высокоточного оружия большой дальности.

«Фрегаты, малые ракетные корабли и подводные лодки ЧФ, имеющие на вооружении ракетные комплексы «Калибр», нанесли удары по более чем 180 критически важным объектам противника», — рассказал Соколов.

Вице-адмирал пояснил, что основными целями были радиолокационные станции систем противовоздушной обороны (ПВО), пункты временной дислокации украинских военных, склады ракетно-артиллерийского вооружения и горюче-смазочных материалов, нефтебазы, авиабазы и железнодорожные станции.

Командующий добавил, что войска Черноморского флота также активно применяли береговые ракетные комплексы (БРК) «Бастион» и «Бал».

В том же интервью Соколов сообщил, что ЧФ совместно с Воздушно-космическими силами (ВКС) России увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения украинских беспилотников. Для своевременного оповещения об угрозах было сформировано единое информационное поле, в которое включены самолеты и вертолеты морской авиации флота.

Ранее, 27 апреля, корабли Черноморского флота нанесли сосредоточенный ракетный удар по пунктам дислокации резервов вооруженных формирований Украины (ВФУ). Эта атака пресекла выдвижение подразделений украинской морской пехоты в районы боевых действий.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» предположил, что удары с российской стороны наносились по резервам, находящимся на приличном расстоянии от линии боевого соприкосновения и предназначенным для украинского контрнаступления. Он отметил, что в преддверии активизации противника необходимо работать по глубокому тылу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.