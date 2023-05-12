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ВС РФ увеличили зону радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА

Командующий ЧФ РФ Соколов: увеличена зона радиолокационного контроля для обнаружения БПЛА противника
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Черноморский флот РФ во взаимодействии с Воздушно-космическими силами (ВКС) России увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения украинских беспилотников. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил главнокомандующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

«Для обеспечения раннего обнаружения средств воздушного нападения противника, в том числе беспилотников, была существенно увеличена зона радиолокационного контроля воздушного пространства», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Соколов уточнил, что для своевременного оповещения об угрозах сформировано единое информационное поле, в которое включены самолеты и вертолеты морской авиации флота. К боевому дежурству, помимо штатных корабельных расчетов, привлечены дополнительные средства для усиления противовоздушной обороны.

Главнокомандующий также сообщил журналистам о полном разминировании акватории Азовского моря, это позволило задействовать в перевозках порты новых российских регионов.

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Ранее, 10 апреля, военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что радиолокационные комплексы позволяют военнослужащим ВС РФ очищать площади с десятками беспилотных летательных аппаратов. Он отметил, что сейчас такие системы очень востребованы в зоне проведения специальной военной операции (СВО), где всё это время в небе над позициями происходит война дронов.

Тогда же командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС РФ, генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что в текущем году войскам противовоздушной и противоракетной обороны в рамках государственного оборонного заказа будут поставлены несколько радиолокационных комплексов, а с 2024 года предприятия ОПК будут поставлять до 20 образцов ежегодно.

Демин добавил, что первые российские радиолокационные комплексы, позволяющие бороться с беспилотниками, поступили в подразделения российских войск ПВО в 2022 году.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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