Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил «Известиям» 11 декабря о стократном превосходстве российского вооружения над украинским.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко в интервью телеканалу НТА сказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять Российской армии из-за превосходства ее вооружения.

«Если взять полностью соотношение по передовым вооружениям: по бронетанковой технике у нас абсолютное превосходство, по авиации абсолютное превосходство, в артиллерии превосходство по положению где-то, наверное, 15/1, по силам и средствам разведки мы их превосходим в техническом виде, я имею в виду радиоразведку, космическую разведку. То есть любую технику, вооружение взять — мы их превосходим», — заявил Матвийчук.

Он добавил, что сегодня Украина держится на тех запасах, которые им создали страны — члены НАТО.

«Я, собственно, смутно представляю, что Украина сможет противопоставить России, когда закончатся у нее резервы, которые им создало НАТО», — резюмировал военный эксперт.

Ранее в понедельник испанская газета El Pais писала, что страны Запада давали Украине обещания помогать столько, сколько понадобится, однако в настоящее время военная, дипломатическая и экономическая поддержка ЕС и США демонстрируют признаки износа.

До этого, в конце ноября, издание Business Insider отмечало, что переданные Европой танки Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными в зоне СВО. Европейские танки наравне с другими украинскими батальонами и бронетехникой столкнулись с обширной российской обороной, что заставило украинские войска передвигаться пешком.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.