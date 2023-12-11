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El Pais сообщил об изнашивании западной поддержки Украине
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El Pais сообщил об изнашивании западной поддержки Украине

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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Страны Запада давали Украине обещания помогать столько, сколько понадобится, однако в настоящее время военная, дипломатическая и экономическая поддержка ЕС и США демонстрируют признаки износа. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

По данным газеты, у США появились финансовые проблемы с выполнением данных Украине обещаний. Тем временем в Евросоюзе пытаются выделить Киеву новый пакет помощи на €50 млрд, но этому мешает наложенное Венгрией вето. Политическая борьба среди западных стран и медленный темп военного производства также негативно отражаются на поддержке Украины, отмечает издание.

Как подчеркивается, эта неделя станет решающей для будущего Украины. Главы Евросоюза встретятся на саммите 14 декабря и обсудят новый пакет экономической помощи Киеву и, возможно, начнут переговоры о присоединении Украины к ЕС. Тем не менее этому не способствуют внутренние политические проблемы Украины и отсутствие продвижения в контрнаступлении, считает газета.

По информации издания, экономическая поддержка сейчас особенно необходима Киеву, находящемуся на грани гиперинфляции. Однако в последние месяцы и экономическая, и военная поддержка со стороны стран ЕС и США стала рекордно низкой.

На саммите 14–15 декабря лидеры 27 стран Евросоюза могут принять решение о начале переговоров с Молдавией и Украиной о членстве в ЕС, а также предоставить статус кандидата Грузии.

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Также 11 декабря СМИ сообщили о тревоге среди европейцев из-за опустошения военных арсеналов. Как сообщается, опасения основаны на уменьшении темпов военного производства после окончания холодной войны, медленном экономическом росте европейских стран и старении населения.

Ранее, 8 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не может дать членство Украине, так как там остается критически высокий уровень коррупции. Он отметил, что украинцы не готовы к вступлению в ЕС так же, как и европейцы не готовы принять их в сообщество.

До этого, 1 декабря, Орбан рекомендовал ЕС сначала заключить с Киевом договор о стратегическом партнерстве и только через 5–10 лет вернуться к вопросу о членстве Украины в Евросоюзе.

В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил почти все требования для начала переговоров о вступлении в союз. Ключевыми требованиями для Украины остаются борьба с коррупцией и защита национальных меньшинств. Однако глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что в настоящее время по вопросу вступления Украины в объединение согласия среди стран-членов нет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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