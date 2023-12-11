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Кардиолог рассказал о способах снижения уровня холестерина

Кардиолог Закиев: при повышенном холестерине стоит отказаться от жирных продуктов
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/A. Shalamov
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Понизить уровень холестерина в некоторых случаях возможно с помощью диеты и правильного образа жизни, без приема медикаментов. Об этом 9 декабря рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

«В настоящее время в арсенале врачей есть достаточно большой спектр медикаментозной терапии: это статины, Эзетимиб, ингибиторы PCSK9 и инклисиран. Однако медикаментозная терапия всегда добавляется к диете», — приводит слова кардиолога «Газета.Ru».

Как отмечает врач, некоторые пациентам достаточно изменить питание. Например, средиземноморская диета и диета DASH подразумевают максимальный отказ от жиров животного происхождения: колбас, жирной молочной продукции, сала, сливочного масла. Эти диеты обладают наибольшей доказательной базой по борьбе с высоким холестерином.

Для сбалансирования рациона необходимо добавить в приемы пищи больше фруктов, орехов, овощей, растительное масло, преимущественно оливковое, и жирную рыбу.

Закиев подчеркивает важность физической нагрузки для снижения холестерина. Однако при его высоких показателях стоит обратиться к медикаментозной терапии.

«Диета и терапия скорее дополняют друг друга, но не заменяют», — добавил кардиолог.

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До этого, врач-кардиолог Анна Кореневич предупредила, что сердечно-сосудистые патологии и низкая физическая активность могут спровоцировать инсульт и инфаркт. Так, атеросклероз провоцирует избыток сахара, в связи с чем следует ограничить употребление сладкого, быстрых каш, изделий из белой муки и белого риса. Риски увеличиваются при злоупотреблении алкоголя и курения.

В феврале прошлого года ученые из Университета Макмастера в Канаде пришли к выводу, что употребление кофе приводит к снижению уровня холестерина в организме. По словам специалистов, кофеин влияет на специальные белки PCSK9, благодаря которым печень выводит из крови плохой холестерин, или липопротеины низкой плотности, сообщает телеканал «Звезда». Кроме этого, кофеин защищает организм от развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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