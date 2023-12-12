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Питательная работа: активные организмы вылечат женские болезни

Как разработка ученых поможет пациенткам восстановить микрофлору
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Ученые-медики разработали новый способ доставки лекарств для лечения распространенных гинекологических болезней. Это полимерная матрица — носитель активных веществ для вагинального применения. Препарат содержит лактобактерии, которые нормализуют внутреннюю биофлору и подавляют активность патогенных бактерий. Лекарства, созданные на основе разработки, позволят повысить эффективность лечения женских заболеваний, вызванных бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями.

Как восстановить правильную микрофлору

Инновационную технологию для лечения гинекологических болезней предложили ученые из Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета совместно с Институтом элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН и рядом других научно-исследовательских организаций. По мнению специалистов, разработка способна совершить прорыв в сфере создания средств доставки лекарственных препаратов для лечения инфекционных заболеваний органов женской репродуктивной системы.

В основе новой методики — пористая губка-матрица, которая состоит из нескольких компонентов. Наиболее важные из них — это пробиотики (полезные лактобактерии) и пребиотики (питательная среда для этих микроорганизмов). Внешне такая матрица напоминает тампон, который имеет анатомическую форму. При этом матрица полностью биосовместима и биоразлагаема.

лаборатория
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Попадая в организм женщины, препарат из пробиотиков высвобождает лактобактерии, а пребиотики предоставляют им ресурсы, необходимые для развития и размножения. В результате полезные бактерии увеличивают свою популяцию до здоровой нормы. Ученые подчеркнули, что в итоге восстанавливается собственная микрофлора.

Лактобактерии выделяют молочную кислоту и перекись водорода. Эти вещества, во-первых, закисляют внутреннюю среду половых органов и, во-вторых, предотвращают чрезмерный рост агрессивных вредных бактерий. При этом лактобактерии составляют более 90% «населения» влагалища. Остальное количество приходится на долю условно патогенной микрофлоры. Нарушение этого баланса приводит к негативным последствиям, — рассказала «Известиям» руководитель проекта по разработке нового лекарственного средства, начальник отдела научной поддержки производства Сеченовского Университета Диана Аранцева.

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Почему важен баланс бактерий

Она добавила, что правильная микрофлора репродуктивной системы — это актуальная проблема для современных женщин. У многих из них развивается невосприимчивость к антибиотикам. Это происходит из-за неконтролируемого употребления лекарств на их основе. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время лечение и профилактика многих заболеваний находится под угрозой из-за возрастающей антибиотикорезистентности.

Кроме того, свой вклад вносят некоторые моющие средства, некачественные предметы для интимной гигиены, перенесенные болезни, нездоровая экология и многие другие факторы.

девушка в ванной
Фото: Getty Images/Albina Gavrilovic

Как результат, количество полезных микроорганизмов уменьшается, они уступают свое место патогенным и условно-патогенным. Такие изменения приводят к развитию бактериальных, вирусных или грибковых инфекций, наличие которых повышает риск развития вагиноза, воспалительных заболеваний органов малого таза и осложнений при беременности. Кроме того, зачастую у женщин происходит нарушение менструальной функции. Также возможен риск развития злокачественных образований органов репродуктивной системы.

Увеличение количества патогенных и условно-патогенных микроорганизмов может спровоцировать воспаления и повреждение эпителия — поверхности внутренних стенок — влагалища. В результате женщина с нездоровой микрофлорой подвержена заражению инфекциями, передающимися половым путем, включая ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, ВПЧ — вирус папилломы человека и другие заболевания, — объяснила Диана Аранцева.

Она также отметила, что нарушение микрофлоры при беременности существенно влияет на развитие плода и может спровоцировать ряд значительных проблем, в том числе преждевременные роды.

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Какие заболевания вылечит новый препарат

По словам разработчиков, изготовление препарата происходит в несколько стадий. Сначала специалисты получают и очищают лактобактерии и соединяют их с другими компонентами. Затем полученный субстрат специальным образом замораживают, формируя матричную структуру, и высушивают без образования жидкой фазы. Последняя стадия — это упаковка, маркировка и другие стандартные этапы производства.

колбы
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В настоящий момент проводятся исследования для увеличения стабильности препарата, чтобы гарантировать срок годности в течение двух лет с момента изготовления и более.

Кроме перечисленных веществ, в состав также входят агент для поддержания правильного уровня кислотности и гиалуроновая кислота. Последняя помогает матрице прикрепляться к поверхности слизистой, что дает женщине возможность не ограничивать свои движения. При этом препарат удерживается, пока действующие вещества полностью не растворятся.

— В настоящий момент на основе нашей разработки создано средство для профилактики бактериального вагиноза. Сейчас технология изготовления матрицы запатентована и совместно с другими научно-исследовательскими институтами изучаются возможности ее использования для доставки в организм других полезных веществ. Надеемся, что в ближайшем будущем будет разработана широкая линейка средств для лечения женских болезней, — рассказала Диана Аранцева.

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По ее мнению, одно из наиболее перспективных направлений для развития — это персонализированная медицина. Например, специалисты могут во внешних условиях подрастить и нормализовать собственную женскую микрофлору и вновь вернуть ее в организм.

таблетка
Фото: Getty Images/diego_cervo

— Биосовместимые и биодеградируемые матрицы перспективны в качестве эффективной доставки лекарственных препаратов внутрь женского организма. В зависимости от потребности ей можно придать различные свойства и «нагрузить» разными действующими веществами, — поделился своим мнением руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета профессор Альберт Ризванов.

Он отметил, что использование матрицы позволит обеспечить длительное нахождение пробиотиков в организме. Это даст возможность увеличить время, необходимое микроорганизмам, чтобы они успешно заселили и нормализовали внутреннюю микрофлору.

— По статистике, от 30 до 50% женщин заинтересованы в такого рода медицинских препаратах. Поэтому при его запуске в серийное производство, обязательно будет высокий спрос, — прокомментировал «Известиям» разработку коллег профессор кафедры биоматериалов Российского химико-технического университета имени Д.И. Менделеева Александр Артюхов.

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Причем важна сухая форма препарата, так как она обеспечивает длительную сохранность полезных бактерий, подчеркнул эксперт. Вместе с тем имеет значение, что компоненты, из которых изготавливается лекарство, — это не экзотика, а вещества и микроорганизмы, производство которых можно легко развернуть в России в любом необходимом объеме.

таблетки
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Связь между микрофлорой женщины и ее репродуктивным здоровьем сейчас хорошо изучена. В частности, показано, что многие патогенные бактерии создают неблагоприятную среду для эмбриона, — рассказала профессор, доцент кафедры анатомии и физиологии человека и животных Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Алсу Сайфитдинова.

Поэтому направление мысли ученых верное, отметила специалист. Однако, по ее мнению, чтобы выбрать правильную методику вытеснения патогенных микроорганизмов, предварительно стоит провести обследование. Например, иногда лучше сначала полностью устранить неправильную микрофлору и только после этого использовать пробиотики.

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