Питательная работа: активные организмы вылечат женские болезни

Ученые-медики разработали новый способ доставки лекарств для лечения распространенных гинекологических болезней . Это полимерная матрица — носитель активных веществ для вагинального применения. Препарат содержит лактобактерии, которые нормализуют внутреннюю биофлору и подавляют активность патогенных бактерий . Лекарства, созданные на основе разработки, позволят повысить эффективность лечения женских заболеваний, вызванных бактериальными, вирусными и грибковыми инфекциями .

Как восстановить правильную микрофлору

Инновационную технологию для лечения гинекологических болезней предложили ученые из Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета совместно с Институтом элементоорганических соединений имени А.Н. Несмеянова РАН и рядом других научно-исследовательских организаций. По мнению специалистов, разработка способна совершить прорыв в сфере создания средств доставки лекарственных препаратов для лечения инфекционных заболеваний органов женской репродуктивной системы .

В основе новой методики — пористая губка-матрица, которая состоит из нескольких компонентов. Наиболее важные из них — это пробиотики (полезные лактобактерии) и пребиотики (питательная среда для этих микроорганизмов) . Внешне такая матрица напоминает тампон, который имеет анатомическую форму. При этом матрица полностью биосовместима и биоразлагаема.

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Попадая в организм женщины, препарат из пробиотиков высвобождает лактобактерии, а пребиотики предоставляют им ресурсы, необходимые для развития и размножения. В результате полезные бактерии увеличивают свою популяцию до здоровой нормы . Ученые подчеркнули, что в итоге восстанавливается собственная микрофлора.

— Лактобактерии выделяют молочную кислоту и перекись водорода. Эти вещества, во-первых, закисляют внутреннюю среду половых органов и, во-вторых, предотвращают чрезмерный рост агрессивных вредных бактерий . При этом лактобактерии составляют более 90% «населения» влагалища . Остальное количество приходится на долю условно патогенной микрофлоры. Нарушение этого баланса приводит к негативным последствиям, — рассказала «Известиям» руководитель проекта по разработке нового лекарственного средства, начальник отдела научной поддержки производства Сеченовского Университета Диана Аранцева.

Почему важен баланс бактерий

Она добавила, что правильная микрофлора репродуктивной системы — это актуальная проблема для современных женщин. У многих из них развивается невосприимчивость к антибиотикам . Это происходит из-за неконтролируемого употребления лекарств на их основе. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время лечение и профилактика многих заболеваний находится под угрозой из-за возрастающей антибиотикорезистентности .

Кроме того, свой вклад вносят некоторые моющие средства, некачественные предметы для интимной гигиены, перенесенные болезни, нездоровая экология и многие другие факторы.

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Как результат, количество полезных микроорганизмов уменьшается, они уступают свое место патогенным и условно-патогенным . Такие изменения приводят к развитию бактериальных, вирусных или грибковых инфекций, наличие которых повышает риск развития вагиноза, воспалительных заболеваний органов малого таза и осложнений при беременности . Кроме того, зачастую у женщин происходит нарушение менструальной функции . Также возможен риск развития злокачественных образований органов репродуктивной системы.

— Увеличение количества патогенных и условно-патогенных микроорганизмов может спровоцировать воспаления и повреждение эпителия — поверхности внутренних стенок — влагалища. В результате женщина с нездоровой микрофлорой подвержена заражению инфекциями, передающимися половым путем, включая ВИЧ — вирус иммунодефицита человека, ВПЧ — вирус папилломы человека и другие заболевания , — объяснила Диана Аранцева.

Она также отметила, что нарушение микрофлоры при беременности существенно влияет на развитие плода и может спровоцировать ряд значительных проблем, в том числе преждевременные роды .

Какие заболевания вылечит новый препарат

По словам разработчиков, изготовление препарата происходит в несколько стадий. Сначала специалисты получают и очищают лактобактерии и соединяют их с другими компонентами. Затем полученный субстрат специальным образом замораживают, формируя матричную структуру, и высушивают без образования жидкой фазы. Последняя стадия — это упаковка, маркировка и другие стандартные этапы производства.

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В настоящий момент проводятся исследования для увеличения стабильности препарата, чтобы гарантировать срок годности в течение двух лет с момента изготовления и более.

Кроме перечисленных веществ, в состав также входят агент для поддержания правильного уровня кислотности и гиалуроновая кислота . Последняя помогает матрице прикрепляться к поверхности слизистой, что дает женщине возможность не ограничивать свои движения. При этом препарат удерживается, пока действующие вещества полностью не растворятся.

— В настоящий момент на основе нашей разработки создано средство для профилактики бактериального вагиноза . Сейчас технология изготовления матрицы запатентована и совместно с другими научно-исследовательскими институтами изучаются возможности ее использования для доставки в организм других полезных веществ . Надеемся, что в ближайшем будущем будет разработана широкая линейка средств для лечения женских болезней, — рассказала Диана Аранцева.

По ее мнению, одно из наиболее перспективных направлений для развития — это персонализированная медицина. Например, специалисты могут во внешних условиях подрастить и нормализовать собственную женскую микрофлору и вновь вернуть ее в организм .

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— Биосовместимые и биодеградируемые матрицы перспективны в качестве эффективной доставки лекарственных препаратов внутрь женского организма. В зависимости от потребности ей можно придать различные свойства и «нагрузить» разными действующими веществами , — поделился своим мнением руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета профессор Альберт Ризванов.

Он отметил, что использование матрицы позволит обеспечить длительное нахождение пробиотиков в организме. Это даст возможность увеличить время, необходимое микроорганизмам, чтобы они успешно заселили и нормализовали внутреннюю микрофлору .

— По статистике, от 30 до 50% женщин заинтересованы в такого рода медицинских препаратах. Поэтому при его запуске в серийное производство, обязательно будет высокий спрос , — прокомментировал «Известиям» разработку коллег профессор кафедры биоматериалов Российского химико-технического университета имени Д.И. Менделеева Александр Артюхов.

Причем важна сухая форма препарата, так как она обеспечивает длительную сохранность полезных бактерий , подчеркнул эксперт. Вместе с тем имеет значение, что компоненты, из которых изготавливается лекарство, — это не экзотика, а вещества и микроорганизмы, производство которых можно легко развернуть в России в любом необходимом объеме.

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— Связь между микрофлорой женщины и ее репродуктивным здоровьем сейчас хорошо изучена. В частности, показано, что многие патогенные бактерии создают неблагоприятную среду для эмбриона , — рассказала профессор, доцент кафедры анатомии и физиологии человека и животных Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Алсу Сайфитдинова.