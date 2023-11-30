Коды записаны: Путин считает генетику гарантом развития страны

Запад ошибочно полагал, что Россия никогда не слезет с его технологической иглы — но это уже происходит, и довольно быстро. Об этом Владимир Путин заявил 29 ноября на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых в «Сириусе». Вместе с тем РФ не закрывается от мира и готова развивать отдельные сферы науки в коллаборации со своими партнерами. Серьезная дискуссия развернулась вокруг генетики — сегодня к ней относятся совсем не так, как в СССР. Какие судьбоносные преимущества эта отрасль гарантирует, сколько составят стипендии аспирантов и как будет выглядеть дом будущего — в материале «Известий» со второго дня Конгресса.

Как прошел второй день научного Конгресса в «Сириусе»

Владимир Путин 29 ноября провел свой рабочий день в Парке науки и искусства «Сириус», где проходит III Конгресс молодых ученых. Гости и участники площадки смогли полностью погрузиться в мир новых технологий: погладить робота-собаку, выпить молекулярный коктейль и даже примерить одежду будущего. В холле парка расположилась «Научная гостиная», где можно было прогуляться по умному дому.

— Сначала человек попадает в «умную прихожую», где его встречает одежда будущего, которая тут же измеряет температуру тела, давление и другие данные. Дальше ты переходишь, например, в «умный огород», где представлены самые последние достижения наших аграриев. Это и пшеница с самым высоким КПД урожайности, и морозостойкие мандарины, — рассказал «Известиям» проректор МГУ М. В. Ломоносова Леонид Гусев.

Среди других проектов — 3D фуд-принтер, технологии умного освещения, уникальные покрытия из современных композитных материалов, а также умная посуда и бытовая техника, созданная российскими учеными. На площадке конгресса участники также увидели робота-художника, поуправляли беспилотниками и даже попробовали функциональную черную икру, разработанную на Кубани.



Одну из выставок посетил и Владимир Путин — проект «Наша Лаба», где ученые представили разные комплектующие и расходные материалы, производимые в России и Белоруссии. К слову, именно обеспеченность материально-технической исследовательской базой и становится для молодых ученых ключевой потребностью сегодня.

— А в этом году у молодых специалистов есть запрос на масс-спектрометры, литографы. Здесь очень сложное оборудование, — рассказала «Известиям» член координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, соавтора проекта «Наша Лаба» Ольга Тарасова.

Какие условия предлагают для молодых ученых

Поговорить о своих запросах молодые специалисты смогли напрямую с Владимиром Путиным. Почти два десятка ученых собрались на встречу с президентом — беседа по итогу затянулась на пару часов. Не дожидаясь вопросов о материальной поддержке, глава государства сразу во вступительном слове объявил — власти работают над повышением стипендий аспирантам. Он, в частности, упомянул новую выплату в 75 тыс. за приоритетные исследования — этот указ президент подписал буквально пару дней назад. Выплата предполагается для аспирантов и адъюнктов, проводящих исследования в научно-технической сфере.

Женскую половину участников встречи особо интересовали перспективы совмещать их работу с семьей: одна из девушек рассказала президенту, что сейчас готовится к защите докторской диссертации, но очень хочет реализовать себя и в семье, не бросая при этом научную деятельность.

— А что значит реализовать себя в семье? — поинтересовался глава государства.

— Я хочу стать мамой, — объяснила ему участница.

— Вы знаете, это так классно! Рекомендую, — сказал он.



Так, Владимир Путин поддержал идею продлить статус молодого ученого, молодого доктора или кандидата наук в период пребывания в декрете, а также увеличить время подачи документов на все конкурсы для молодых ученых. Таким образом, женщины не будут «выпадать» из профессии.



В целом поддержка молодежи и мотивация заниматься наукой неоднократно обсуждалась во время разговора. Одним из способов стимулирования юного поколения как раз способна стать «Менделеевская карта», благодаря которой можно получить скидки от партнеров проекта. Однако пока президент пообещал лишь поручить правительству оценить возможность расширения ее применения по аналогии с «Пушкинской картой». У них разные источники финансирования: научный аналог обеспечивается лишь за счет партнеров. Президент вновь пошутил, что министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», когда узнает о дополнительных предложениях по бюджетным расходам. Также для популяризации науки Путин поддержал идею изучения искусственного интеллекта в школах РФ по примеру Китая.

Какая наука требует особого развития сегодня

Интересовали участников и более профильные вопросы — от термоядерного синтеза и увеличения фундаментальных исследований до развития научного дайвинга и изучения океанов. Коснулись и изменения климата, которое в РФ проявляется в два раза быстрее, чем в других государствах.

— Северная сторона — у нас вечная мерзлота там подтаивает. И поэтому в процентном соотношении у нас эффект быстрее идет, — пояснил глава государства.

Путин отдельно пообещал разобраться в теме развития биоресурсного центра — с просьбой поддержать такой указ и саму программу развития по сохранению генофондных пород сельхозживотных и их родственных диких видов к нему обратился один из участников. Сейчас у юристов возникают вопросы по формулировкам, уточнил он. Пока законотворчество действительно не может в полной мере удовлетворить потребности молодых специалистов в их научном развитии.

— Я отношусь к поколению, которому важно видеть результат своей деятельности сейчас, а не в далеком будущем. Во время конгресса хотелось бы обратить внимание на ускорение регистрации передовых разработок для новых отраслей. Не хочется лишаться возможности быть мировыми лидерами по биопечати только потому, что законодательство не успевает за нами, — сказал «Известиям» аспирант, инженер научного проекта Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Сергей Островский.



Серьезная дискуссия развернулась вокруг генетики. Сегодня в стране отношение к этой науке далеко не такое, как когда-то было в СССР, когда ее называли «продажной девкой империализма», сказал президент. Сейчас к ней относятся как к чрезвычайно важному направлению исследования. «Так же, как искусственный интеллект, не может быть, а точно будет в основе прогресса по очень многим направлениям деятельности правительств, государств и вообще жизнедеятельности человека», — подчеркнул Владимир Путин. Русский геном, по его словам, содержит в себе «хорошую информацию», так как в нем «много всего намешано».

В продолжение темы одна из участниц попросила продлить проект по формированию первой в России базы из 1 млн геномов к 2030 году. Говоря об актуальности своей инициативы, она сослалась на проведенное на базе Центра Димы Рогачева исследование об успехах в выявлении заболеваний.



— Были обнаружены десятки ранее не описанных в мировой практике генетических причин гематологических заболеваний. Такие результаты были достигнуты за год, что говорит о мировом уровне нашей работы. Эти находки по своей генетической природе уникальны, — добавила она.

Развитие генетики гарантирует странам судьбоносные преимущества, поэтому России ничего нельзя упустить в этой сфере, подчеркнул президент. В целом сейчас в РФ уже динамично развиваются многие отрасли. К примеру, Путин отметил, что у отечественных производителей появился рынок сбыта, «а если рынок появился, то появился экономический стимул производить», добавил он.

— Наши так называемые — во всяком случае так мы их называли — партнеры полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу, и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро, — сказал он.

Однако российские власти все же не намерены концентрироваться только на своих силах: к примеру, не исключены кооперации с партнерами в развитии малотоннажной химии. Президент напомнил, что в бюджет заложены определенные объемы средств на эту работу, «поскольку имеет и экономический смысл, и представляет большой интерес с точки зрения обеспечения безопасности и технологического суверенитета».

В этот же день стало известно, что РФ будет содействовать развитию астрофизических исследований в Таджикистане: свой вклад в эту работу внесет Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», сказал президент института Михаил Ковальчук журналистам на конгрессе.

«Направления сотрудничества [в рамках филиала] очевидны. В первую очередь, в Таджикистане есть станция по изучению космических лучей («Памир-Чакалтая» в горах Восточного Памира. — «Известия»). Ее надо восстановить», — сказал Михаил Ковальчук ТАСС.

По его словам, «для этого уже предпринимаются определенные шаги». Как отметил его заместитель Александр Благов, институт также разработает научную программу сотрудничества, которая будет включать планы по созданию оборудования для совместных исследований, вместе с организациями Ирана.