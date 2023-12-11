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Трехлетний мальчик в Петербурге сломал кран с горячей водой и попал в больницу с ожогами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Трехлетний мальчик из Санкт-Петербурга попал в больницу с ожогами, когда сломал кран в ванной. Об этом 11 декабря рассказал источник «Известий».

«Вечером 10 декабря в больницу доставили мальчика 2020 года рождения. Ребенок играл с братом в ванной, сломал кран с горячей водой и получил ожог», — рассказал он.

Мальчику обожгло 14% площади тела. Больше всего у него пострадали спина и плечи. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Челябинске восьмилетний мальчик упал в вырытую коммунальщиками на улице яму с кипятком и получил ожоги 45% тела. По словам источника, рабочие разрыли участок теплотрассы и не установили ограждение или предупреждающие знаки. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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