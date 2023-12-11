Канцлер ФРГ Шольц попытался обвинить Россию в энергокризисе

Канцлер ФРГ Олаф Шольц пытается убедить всех в том, что Россия виновата в повышении цен на газ в Европе в 2022 году. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с социал-демократического съезда в Германии 9 декабря.

Позиция Шольца уже вызвала раскол внутри самого немецкого правительства. Однопартийцы канцлера устроили бунт прямо во время речи канцлера на съезде социал-демократов. Переодетые в «ангелов смерти», они выступают против нынешней внешней политики Германии и поставок оружия на Украину, отмечается в материале.

«Может, хватит дурачить людей?» — заявил лидер Союза молодых социалистов и социалисток в СДПГ Филипп Трюмер, комментируя высказывания Шольца.

Канцлер решил порассуждать об энергокризисе, взрывном росте цен на газ и заявил, кто является причиной всех экономических потрясений Германии.

«Именно Россия прекратила снабжение Европы энергией, именно российский президент остановил поставки газа», — сказал Шольц.

При этом Россия даже в нынешних условиях не останавливает «западное направление», а газ продолжает поступать в Европу, в том числе транзитом через Украину. Несмотря на санкции и подрыв «Северных потоков», «невзирая на политику ненависти» по отношению к Москве, которой придерживается и которую распространяет Шольц.

«Очевидно, что всё это устроили Европейский союз, правительство Германии и тот, кто оказывает на них давление на заднем плане, а вовсе не Россия, которая имеет образцовый послужной список по соблюдению своих обязательств по торговым соглашениям», — отметил депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

Бек подчеркнул, что после начала конфликта на Украине ЕС первым начал вводить санкции против России. И, по его словам, в той мере, в какой Россия ответила, «это еще нужно сказать спасибо».

В феврале 2022 года Шольц лично объявил о «смене газового курса» и преодолении «российской зависимости» в этой сфере.

Но в итоге одну зависимость сменили на другую — невыгодные закупки у Норвегии, строительство терминалов для приемки более дорогого американского СПГ.

Во время продвижения своей антироссийской политики рейтинг канцлера бьет все антирекорды. Согласно последним данным, Шольц — самый непопулярный канцлер Германии за последние 25 лет. Значительно утрачивается доверие и к его партии.

За целый час выступления Шольца на партийном съезде наблюдатели насчитали лишь пару минут непродолжительных аплодисментов.

10 декабря ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что обвинения канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес России о том, что она якобы прекратила поставки газа в Германию, являются неубедительными, так как Запад первым начал экономическую войну.

9 декабря на слова Шольца уже отреагировал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, назвав заявления канцлера о том, что Россия прекратила поставки газа в Европу, ложью.

До этого, 11 октября, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что европейские страны в полном объеме не справляются без российского газа. При этом российская сторона практически нашла альтернативу европейскому рынку для экспорта энергоресурсов.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.