13 декабря — Андреев день: история и традиции, народные приметы

Каждый год 13 декабря православная церковь чтит память одного из самых почитаемых русских святых — Андрея Первозванного. В народе этот праздник получил название Андреев день. В 2023 году он выпадает на среду. О том, почему этот апостол считается покровителем моряков и какие традиции соблюдали на Руси в его день, читайте в материале «Известий».

Андреев день в 2023 году — история

По легенде, апостол Андрей родился в городе Вифсаиде в I веке нашей эры. Он и его старший брат Петр, который впоследствии также стал учеником Христа, происходили из семьи рыбаков. С самого детства Андрей стремился к Богу, он даже отказался от вступления в брак, чтобы сохранить чистоту.

После того как в городе появился пророк Иоанн Предтеча, Андрей стал его учеником. От него же будущий апостол принял крещение. Когда Иисус пришел на берег реки Иордан, Андрей одним из первых встретил Спасителя и вместе с Иоанном Богословом провел с ним целый день, а после вернулся к брату, сообщив, что мессия, которого так долго ждали, наконец явился.

Однако Андрей и Петр не сразу последовали за Иисусом, так как продолжали заниматься семейным делом — рыбной ловлей. Однажды, застав их за этим занятием, Иисус предложил братьям стать его учениками, чтобы быть «ловцами человеков», то есть теми, кто «поймает» отклик слова Божиего в сердцах людей. После этого Андрей и Петр оставили свои лодки и снасти на берегу и вступили в ряды апостолов.

Через 50 дней после Воскресения Христа на апостолов сошел Святой Дух, наделив их способностью говорить на разных языках и врачевать. Помня о том, что они должны нести учение о Боге по всем странам, ученики Спасителя бросили жребий, чтобы решить, куда направиться каждому из них. Андрею выпало черноморское побережье, а также территории на берегах Днепра и Дуная. Проходя по этому маршруту, апостол совершил множество чудес и убедил принять христианство большое количество людей.

Согласно одному из преданий, в своих странствиях Андрей дошел до земель Древнего Новгорода. На берегу Днепра он остановился у зеленых холмов. Апостол указал на них ученикам и сказал, что в этом месте будет воздвигнут город с множеством церквей, и вся Русь примет здесь Святое Крещение. Несколько столетий спустя на этих холмах был построен Киев, где в 988 году князь Владимир начал борьбу с язычеством. Однако достоверных сведений о том, что Андрей действительно посещал славянские земли, нет.

Свой жизненный путь апостол окончил в греческом городе Патрасе. Местный правитель Эгеат приказал распять его на кресте за то, что Андрей обращал его подданных в христианство. Однако святой не испугался столь страшной участи, лишь попросил, чтобы его крест установили по-другому, так как считал, что недостоин умереть так же, как Иисус.

Отличался и способ казни: руки и ноги апостола не прибили к кресту, а привязали. Так Эгеат рассчитывал продлить мучения ученика Христа. Даже на кресте Андрей продолжал проповедовать, и собравшиеся около него горожане стали требовать для него помилования. Испугавшись народных волнений, правитель согласился снять святого с креста. В этот момент апостол обратился к Богу с просьбой позволить ему принять мученическую смерть, и никто из собравшихся не смог развязать удерживающие Андрея веревки.

Тело апостола с почестями похоронила жена Эгеата Максимилла. Несколько веков спустя, при императоре Константине Великом, его мощи перенесли в константинопольский храм Святых Апостолов, к мощам евангелиста Луки и Тимофея, ученика апостола Павла.

День памяти Андрея Первозванного — один из крупнейших православных праздников в России. Почитание святого установилось еще в 1070-х годах, при князе Всеволоде Ярославиче.

Особенно почитаем апостол стал при Петре I, который считал его своим покровителем. В честь него император учредил высшую государственную награду — орден Святого Андрея Первозванного. А Х-образный крест, на котором апостол был казнен, стал символом Военно-морского флота Российской империи, его изображали на флагах. Покровителем моряков этот ученик Христа был выбран не случайно. Согласно легенде, апостол вернул к жизни 40 человек, погибших во время шторма.

Андреев день в 2023 году — традиции

В день памяти апостола Андрея принято посещать богослужения. Военнослужащим и морякам рекомендуется причаститься и обратиться к святому за защитой. Незамужние девушки могут попросить апостола о семейном счастье. Также этот праздник нередко отмечают небольшими застольями в кругу родных, особенно если в семье есть Андреи и Андреевичи. Однако следует помнить, что торжество приходится на Рождественский пост, поэтому на столе не должно быть алкоголя, а также продуктов животного происхождения.

На Руси Андреев день был тесно связан с гаданиями. С помощью этих ритуалов молодые девушки пытались узнать, за кого им суждено выйти замуж.

Так, в праздник многие надеялись увидеть вещий сон. Чтобы его привлечь, девушки клали различные предметы себе под подушку — нож, мужскую шапку, кутью, щепку с забора приглянувшегося молодого человека. Некоторые читали специальные молитвы и заговоры над горшочком, в который сажали семена льна, и ставили его под кровать. Считалось, что это поможет увидеть будущего супруга во сне.

Еще одним распространенным ритуалом было гадание на балабушках — маленьких булочках из белого хлеба. По традиции воду для теста нужно было носить из колодца ртом. Когда готовые булочки остывали, их складывали на пол и запускали в избу голодную собаку. Чью балабушку схватит животное, та девушка выйдет замуж в течение года.

Для юношей в Андреев день проводили обряд посвящения, после которого они могли брать взрослую работу, свататься и жениться. Для этого нужно было, стоя на кочерге, откусить кусочек от подвешенного хлеба, который заранее пекли девушки. Ритуальное угощение охраняли старшие парни, поэтому добраться до него было не так просто. Обряд всегда сопровождался шумным весельем и девичьим визгом.

Андреев день в 2023 году — приметы

В прошлом по погоде на Андреев день предсказывали, какой будет зима. Если на праздник выпадал снег, стоило ждать холодов и высоких сугробов. В противном случае зима обещала быть теплой. Стужу сулили и горящие красным огнем дрова в печи, а белое пламя, напротив, говорило о том, что холода не задержатся надолго. Солнечная погода и мороз в Андреев день предвещали хороший урожай в следующем году.

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