8 декабря — Климентьев день: как отмечать, что можно и нельзя делать

Церковь 8 декабря чтит память священномученика папы римского Климента, ученика апостола Петра, который считается одним из первых христианских проповедников в русских землях. В народе этот день еще часто называют Климентьевым днем. Чем примечателен праздник и какие традиции с ним связаны, рассказывают «Известия».

Климентьев день в 2023 году — история праздника

Согласно житию, Климент родился в I веке в Риме и стал четвертым епископом города. Он происходил из знатной и состоятельной семьи. Когда ему было 24 года, он впервые услышал о христианстве. Чтобы лучше узнать о новом учении, Климент отправился на восток. Там молодой человек познакомился с апостолом Петром, стал одним из его учеников и принял крещение.

Считается, что именно Петр поспособствовал тому, чтобы Климент стал епископом, а затем и предстоятелем (папой) римской церкви. За время своего пребывания на этой должности будущий святой смог обратить в христианскую веру многих язычников.

Слухи о проповеднике дошли до императора Траяна. Он приказал отправить Климента на работы в инкерманские каменоломни недалеко от Херсонеса (ныне территория Крыма). Но и там сотни язычников, слушая его проповеди, обращались ко Христу. Тогда разгневанный Траян повелел утопить Климента. Он был прикован к якорю и сброшен в море. Святой со спокойствием принял мученическую смерть. Его тело нашли спустя несколько дней после многочисленных молитв.

Позднее князь Владимир, приняв крещение в Херсонесе, привез часть мощей Климента с собой в Киев. Таким образом мощи святого стали одной из первых русских христианских святынь.

Климентьев день в 2023 году — традиции празднования

Его память чтят как католики, так и православные. На иконах святой порой напоминает апостола Петра, из-за чего их нередко путают. Уже с ранних времен мученик изображался с короткой вьющейся бородой и шапкой коротких курчавых волос, иногда с тонзурой. На более поздних иконах Климент стоит вторым в процессии мучеников, подходящих к восседающему на троне Христу.

Храмы в честь святого Климента есть во многих городах Европы и в России. Один из них — храм священномученика Климента папы римского — находится в Москве возле метро «Третьяковская».

В день поминовения священномученика в храмах повсеместно совершаются литургии. Святой считается покровителем путешественников, а также заступником истинного учения перед Богом, поэтому в молитвах верующие просят его помочь в нуждах и обрести благодать Божию.

В старину в Климентьев день, который также именовали Клим Холодный, или Клим-Морозник, наши предки обращались к святому апостолу еще и c просьбой защитить их от сильных холодов, поскольку морозы могли причинить урон плодовым деревьям и домашним животным.

Климентьев день в 2023 году — что можно и нельзя делать

В народе считается, что любое дело в этот день нужно начинать натощак. Возможно, это было связано с продолжающейся тогда на Руси молотьбой зерна, в процессе которой было неудобно работать на полный желудок.

В Климентьев день, как и в другие православные праздники, нельзя браниться, спорить и лезть в дела других людей. Чтобы не навлечь на себя болезни, также нельзя жаловаться на погоду. А вот для того чтобы здоровье было крепким, этот день нужно провести активно — например, собраться с близкими за столом или самим отправиться в гости.

Стоит учесть, что праздник приходится на Рождественский пост, который продлится вплоть до 6 января. В данный период нельзя употреблять в пищу молоко, яйца, мясо и другие продукты животного происхождения. Допускаются небольшое количество рыбы и выпечка.

Климентьев день в 2023 году — народные приметы

Славяне считали, что именно с Климентия начиналась суровая зима, и старались заранее подготовиться к наступлению заморозков. Двери и окна утепляли и плотно закрывали, чтобы «Клим снег в дом не привел». По вечерам не покидали жилище, чтобы не попасться рыскающим возле деревень оголодавшим волкам. В это время пряли, вышивали и занимались различными ремеслами.

По тому, какая погода стоит 8 декабря, судили о предстоящем сезоне. Так, если идет снег — лето будет дождливым. Когда на реке поверх льда образовалась талая вода — это к потеплению. Если же выпало много снега, это сулило снежную зиму и богатый урожай в будущем году.

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