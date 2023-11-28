29 ноября — Матвеев день: как отмечать, что можно и нельзя делать

Православные верующие 29 ноября почитают память одного из 12 библейских апостолов, ученика Иисуса Христа — Левия Матфея. В народном календаре у этой даты есть еще одно название — Матвеев день. Об истории праздника и какие традиции с ним связаны, рассказывают «Известия».

Матвеев день в 2023 году — история праздника

Левия Матфея считают автором Евангелия от Матфея, написанного на арамейском языке. Эта первая книга Нового Завета и первое из четырех канонических Евангелий, в котором повествуется о рождении и проповедях Иисуса Христа. За ним традиционно следуют Евангелия от Марка, от Луки и от Иоанна.

О происхождении и жизни самого евангелиста известно не так много. Единственный достоверный факт — что до встречи с Иисусом он был сборщиком пошлин (мытарем). После знакомства с Христом он оставил свое занятие и последовал за Учителем. В частности, в Евангелия говорится, что Иисус увидел Матфея, сидящим у сбора пошлин, и призвал его со словами: «Следуй за Мною». После этого Матфей встал и пошел за Спасителем.

О дальнейшей его судьбе информации еще меньше. По одним данным, приняв православие, он проповедовал христианство в Эфиопии, где был убит около 60 года. По другим — был казнен за проповедь в городе Иераполис в Малой Азии. Также существует версия, что апостола казнили в римской крепости Апсарос.

Его память чтят как в православной, так и в католической церкви. У католиков праздник приходится на 21 сентября. Помимо этого, Левий Матфей считается покровителем представителей финансовых служб — банкиров, бухгалтеров, таможенников и других.

Матвеев день в 2023 году — традиции празднования

В праздник принято ходить в церковь, ставить свечки и читать молитвы об укреплении веры и защите от искушений. Также у апостола Матфея просят помощи в финансовых делах.

В этот день наши предки старались не засиживаться дома, приглашали гостей или сами ходили в гости, чтобы не остаться в одиночестве в следующем году.

Традиция собираться за столом в кругу друзей и близких существует и поныне. Однако стоит учитывать, что торжество приходится на Рождественский пост. В 2023 году он начинается 28 ноября и продлится до 6 января. В этот период нельзя употреблять в пищу молоко, яйца, мясо и другие продукты животного происхождения. Допускается небольшое количество рыбы и выпечка.

Матвеев день в 2023 году — что можно и нельзя делать

На Матвея нельзя делать тяжелую работу, убираться, а также ругаться и сквернословить. Даже мелкие ссоры, которые происходят в Матвеев день, могут привести к затяжному конфликту.

Наши предки в праздник не надевали вещи красного цвета. Считалось, что это приведет к расставанию с возлюбленным. Нельзя было и садиться за стол в одном носке или ботинке. Эта примета предвещала потерю близкого человека.

Тем же, кто не хочет столкнуться с финансовыми трудностями, в Матвеев день не стоит пересчитывать мелочь и мелкие купюры. А вот раздать милостыню и помочь рублем нуждающимся всегда на Руси считалось хорошим делом.

Матвеев день в 2023 году — народные приметы

С Матвеевым днем у славян связано множество примет. Прежде всего они касаются погоды. Зачастую в этот день наблюдается оттепель. Поэтому в народе говорили: «На Матвея и зима потеет». Но чем больше слякоти на дворе, тем сильнее морозы ожидались в январе.

Если же на Матвея начинался снегопад, это означало, что в ближайшую неделю будут метели. А когда моросил дождь, то это служило предвестником теплой зимы.

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