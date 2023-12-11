Американец Рамирес рассказал о тренировке перед боем с Гукасяном

Американский боксер Джемини Рамирес 11 декабря рассказал «Известиям» о том, как готовился к бою с россиянином Эдгаром Гукасяном.

«Перелет прошел отлично, комфортабельно. Интересный опыт — перелет через океан. В подготовке к бою мы работали над техникой, выносливостью, акцентировали внимание на бег. Я не знаю своего оппонента, но это и неважно», — рассказал Рамирес.

Американский боксер также отметил, что во время прошлого посещения России он был в Москве лишь проездом.

«Москва прекрасна! Люди гостеприимные. Если у меня будет возможность, я обязательно приеду», — поделился американец.

15 декабря в Челябинске американские бойцы примут участие в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и сразятся с российскими боксерами. Джемини Рамирес выйдет на ринг против Эдгара Гукасяна, а Питер Добсон станет противником Игоря Свиридченкова.

В главном бою вечера зрители увидят поединок Максима Бабанина против Кевина Джонсона, а в соглавном бою Павел Шульский сразится с Джейсоном Гаверном. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты.

Турнир состоится в челябинском дворце спорта «Юность» в 21:00 мск. Трансляция боев в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22:00 мск.

10 декабря сообщалось, что боксеры из США Джемини Рамирес и Питер Добсон, приехавшие в Россию на новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», прогулялись по Красной площади. Рамирес и Добсон посетили ярмарку, расположенную возле Кремля, а Добсон даже похвастался своими навыками, продемонстрировав боксирование прямо на площади.