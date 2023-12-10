Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» из США прогулялись на Красной площади

Боксеры из США Джемини Рамирес и Питер Добсон, приехавшие в Россию на новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», 10 декабря прогулялись на Красной площади в Москве и поделились своими впечатлениями.

Как признались боксеры, им понравилась снежная и морозная погода в российской столице.

Рамирес и Добсон посетили ярмарку, расположенную возле Кремля, а Добсон даже похвастался своими навыками, продемонстрировав боксирование прямо на площади.

15 декабря в Челябинске американские бойцы примут участие в турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и сразятся с российскими боксерами. Рамирез выйдет на ринг против Эдгара Гукасяна, а Добсон станет противником Игоря Свиридченкова.

В главном бою вечера зрители увидят поединок Максима Бабанина против Кевина Джонсона, а в соглавном бою Павел Шульский сразится с Джейсон Гаверном. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты.

Турнир состоится в челябинском Дворце спорта «Юность» в 21:00 мск. Трансляция боев в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22:00 мск.

Ранее в этот день кикбоксер Петр Романкевич в беседе с «Известиями» сделал прогноз в преддверии поединка между Бабаниным и Джонсоном. По мнению Романкевича, Бабанин является фаворитом в бою.