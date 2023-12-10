Кикбоксер Романкевич назвал Бабанина фаворитом в бою с Джонсоном

Кикбоксер Петр Романкевич в беседе с «Известиями» сделал прогноз в преддверии поединка между российским боксером Максимом Бабаниным и американцем Кевином Джонсоном, который состоится по правилам бокса и станет главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске 15 декабря.

По его словам, российский боксер Максим Бабанин является фаворитом в поединке против американца Кевина Джонсона.

«Мой прогноз, что Бабанин заберет победу по очкам либо досрочно», — рассказал Романкевич, отметив, что возраст «берет свое».

Помимо этого, кикбоксер прокомментировал поединок Павла Шульского с американским боксером Джейсоном Гаверном.

«Американца не знаю, но знаю, что Паша выходит на этот бой после травмы. Поэтому пожелаю Павлу удачи и постараюсь быть на этом вечере», — заключил Романкевич.

Ранее, 9 декабря, российский боксер Дмитрий Кудряшов в преддверии поединка между российским боксером Максимом Бабаниным и американцем Кевином Джонсоном, который состоится по правилам бокса и станет главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», назвал сильные стороны оппонентов, а также предположил, как пройдет бой.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске состоятся четыре боя. Помимо поединка Бабанин — Джонсон в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США.

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом россиянина Эдгара Гукасяна станет американец Джемини Рамирез, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.

Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты.

Турнир состоится в челябинском Дворце спорта «Юность», его начало запланировано на 23:00 по местному времени (21:00 мск). Трансляция же боев в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 00:00 (22:00 мск).